Voice niet in actie op CDI3* Geesteren

De zeventienjarige Voice (De Niro x Rohdiamant) komt met Edward Gal niet in actie in de CDI3* Grand Prix op CSI Twente. "Hij was niet 100% rad in de training vandaag", schrijft team Glock op facebook. "We hebben besloten om hem terug te trekken. Het spijt ons erg, maar de paarden gaan voor."

Edward Gal gaf eerder dit seizoen aan dat hij zich met Zonik wil kwalificeren voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam en hij wilde Voice achter de hand hebben als reservepaard. Om die reden nam hij Voice ook mee naar de eerste observatiewedstrijd (het NK dressuur), daar werd Voice vierde in de Grand Prix en 2e in de Grand Prix Spécial (kleine finale). In Geesteren, de tweede (en laatste officiële) observatiewedstrijd voor het EK, moet hij met Voice aan zich voorbij laten gaan.



Bron: Horses.nl