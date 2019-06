Zoer en Moerings vechten strijd uit op scherpst van de snede

In de tweede arena op CSI Twente werd CSI2* werd een spannende strijd uitgevochten. De twee snelheidsduivels Albert Zoer en Bas Moerings waren erg aan elkaar gewaagd. Toch moest de pas twintigjarige Moerings met Hervesther (v. Elvis ter Putte) zijn meerdere erkennen in routinier Albert Zoer in het zadel van Freedom (v. Larino).

Zoer stuurde de negenjarige schimmelhengst naar de overwinning door te finishen in de tijd van 37,71 seconden. Moerings had met de twee jaar jongere vosruin 0,07 seconden meer nodig.

Ongekend spannend

De gehele top vijf waren aan elkaar gewaagd. De top drie werd compleet gemaakt door Conor Drain met Diarado-zoon Dialetto PS. Hij had 38,12 seconden nodig om foutloos het parcours af te leggen. Slechts 0,01 seconden langzamer was Rolf-Göran Bengtsson in het zadel van Cassilano Jmen. Daaropvolgend had Ellen Zwijnenberg met Boncetto weer 0,01 seconden meer nodig dan Bengtsson.

Bron: Horses.nl