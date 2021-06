Data Pavo Cup-selecties bekend

De vier-, vijf- en zesjarige dressuurbeloftes strijden deze zomer weer om de felbegeerde titel Pavo Cup-kampioen. De data en locaties van de selectiewedstrijden zijn inmiddels bekend, en de inschrijving is geopend.

De Pavo Cup is hét podium voor de jonge KWPN-dressuurtalenten. Via de selectiewedstrijden plaatsen de meest complete paarden zich voor de halve finale. In totaal zijn er vijf selectiewedstrijden, vier in Nederland en één in België, te weten:

21-jul Noord Tolbert

23-jul Oost Ermelo

27-jul West Houten

30-jul Zuid Riel

31-jul België Oud-Turnhout

Floor Dröge: ‘Hopen op veel happy athletes’

Het doel van de Pavo Cup is helder: het scouten van jong talent. Naast de beoordeling op de bewegingskwaliteiten wordt er ook gelet op het welzijn van het paard, waarbij het ontspannen en harmonieus voorstellen van de talenten wordt beloond. KWPN-inspecteur Floor Dröge: “We hopen veel ‘happy athletes’ in de ring te zien, die van nature met veel houding en souplesse door de baan dansen. Als paarden met te veel druk worden voorgesteld, zal dat negatief worden meegenomen in de beoordeling. We realiseren ons natuurlijk dat een jong paard met weinig ervaring geïmponeerd kan zijn door de omgeving, en dit jaar – met weinig wedstrijdmogelijkheden vanwege de coronamaatregelen – zal dat wellicht nog iets meer spelen. We houden er rekening mee dat een jong paard dus wat spanning kan hebben, maar het is heel belangrijk hoe de ruiter/amazone hier mee omgaat en hoe deze de spanning laat afvloeien zodat het paard weer een positieve ervaring rijker is. We beoordelen de paarden vooral op de kwaliteit van de beweging, hun schakelvermogen, werkwilligheid, de functionaliteit van het exterieur en de harmonie.”

Andere formule

Voorheen plaatsten de combinaties die 80 punten of meer hadden gehaald tijdens de selectiewedstrijd zich automatisch voor de halve finale, later aangevuld tot een vooraf vastgesteld aantal combinaties. Dit jaar wordt er gewerkt met een andere formule: na elke selectiewedstrijd komt er een aangepast tussenklassement. Na de vijfde – en dus laatste – selectiewedstrijd zal op basis van de behaalde scores (van hoog naar laag) het vooraf vastgestelde aantal combinaties (50 vierjarigen, 35 vijfjarigen en 20 zesjarigen) geplaatst worden voor de halve finale die op donderdag 12 augustus in Ermelo plaats vindt.

Bron KWPN