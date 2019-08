Deense dressuurteam EK staat vast: bondscoach kiest voor ervaring en routine

Tot nu toe was het onbekend welk paarden Daniel Bachmann Andersen en Cathrine Dufour mee gingen nemen naar Rotterdam. Nu heeft teamcoach Helle Krasnik Trolle aangekondigd dat het Blue Hors Zack (v.Rousseau) en Atterupgaards Cassidy (v.Caprimond) zijn die naar het EK in Nederland gaan.

Dufour en Cassidy zijn in erg goed vorm en toonden dat door de 4* Kür in Aken met maar liefst 83,46% te winnen. “We hebben hem de laatste tijd een beetje gespaard en in plaats daarvan Bohemian (v.Bordeaux) de kans gegeven om meer ervaring op te doen bij de grote evenementen. Echter, met zijn 9 jaar is hij nog steeds een jong paard zonder de nodige routine, dus we zetten in op Cassidy voor de Europese kampioenschappen,” zegt Helle Krasnik Trolle aan Ridehesten.

Ervaring

De keuze voor Blue Hors Zack is er ook één gebaseerd op ervaring en routine volgens de bondscoach. “Zack heeft de laatste tijd echt geweldige prestaties geleverd, zowel in Falsterbo als bij de Deense Kampioenschappen, waar hij en Daniel Deense kampioenen werden, dus hij is echt in topvorm. Don Olymbrio (v.Jazz) heeft ook een aantal verbluffende resultaten opgeleverd – het meest recent in Aken – maar hij, zoals Bohemian, is nog relatief jong, dus we gaan met Zack en kiezen dus met beide paarden om te wedden op ervaring en routine als het gaat om een ​​potentiële Olympische kwalificatie,” besluit Krasnik Trolle.

Het volledige Deense team voor het Europees kampioenschap in Rotterdam ziet er als volgt uit:

Daniel Bachmann Andersen – Blue Hors Zack

Cathrine Dufour – Atterupgaards Cassidy

Agnete Kirk Thinggaard – Jojo AZ

Anders Dahl – Fidelio van het Bloemenhof

Bron: Ridehesten/Horses.nl