Denen ook individueel oppermachtig, van Rooij en van der Kuijl voorlopig vijf en zes

In Strzegom werd vandaag het eerste individuele onderdeel van het EK pony's dressuur verreden en net als in de landenwedstrijd gisteren waren de Denen wederom niet te stoppen. Het hele podium is voorlopig compleet bezet door de Denen met Andreas Helgstrand's zoon, Alexander Ybe, als leider in het klassement. Evi van Rooij en Floor van der Kuijl staan voorlopig vijfde en zesde. Morgen komt de tweede groep pony's aan de start waarin Robin Heiden en Micky Schelstraete de twee Nederlandse ijzers in het vuur zijn.