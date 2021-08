Dominique van Dalsen wint Hippiade-titel klasse Z1 cat. D/E

Op de hoogste trede van het podium van de klasse Z1 cat. D/E mocht Dominique van Dalsen plaatsnemen na haar sterk gereden proef met haar pony Zky. Ze scoorde een percentage van 69,75% wat goed was voor de gouden medaille. Het zilver ging naar Esmee Boers en het brons was voor Lara Smeets.

Tevreden kijkt Dominique terug op haar proef: “Het ging hartstikke goed. Mijn pony had soms een klein beetje last van spanning, want hij vond de plantenbakken een beetje eng. Maar er zaten ook zeer goede stukken tussen waar ik alles eruit heb kunnen halen wat erin zat. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Zeker de middendraf en de eenvoudige wissels gingen vandaag heel goed. Daar had ik vooraf ook hard voor geoefend om die goed onder de knie te krijgen. Wij hebben Zky gekocht als 2,5 jarige hengst en ik heb hem zelf zadelmak gemaakt en opgeleid. Ik rijd hem nu een jaartje in het Z1. Het was voor mij de eerste keer op de Hippiade dus dat is harstikke gaaf. Ik ben heel blij en trots dat ik hier vandaag mocht rijden. Zeker omdat mijn pony nog maar zes jaar is. Een geweldige ervaring om op terug te kijken. Deze gouden medaille maakt het helemaal af.”

Het was een succesvolle dag voor Dominique. Ze werd ook al reserve kampioen met haar pony Dempsy Sil in de klasse L1 cat. DE.

Dressuur klasse Z1 cat. DE Powered by Agradi:

Dominique van Dalsen (Linschoten) – Zky, 69,755% Esmee Boers (Nieuw-Vennep) – Beauty W, 68,725% Lara Smeets (Schimmert) – Poseidon B, 68,431%

Bron Hippiade.nl