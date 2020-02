Donderdag 13 februari: WhatsApp vragenavond Indoorkampioenschappen

Op donderdagavond 13 februari zitten KNHS medewerkers tussen 19:00 uur en 21:00 uur voor je klaar om via WhatsApp al je vragen over de Indoorkampioenschappen te beantwoorden.

Ben jij geselecteerd voor de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo? Mocht je vragen hebben over je deelname, op www.knhsindoorkampioenschappen.nl staat al heel veel informatie. Ook is er aanstaande donderdagavond ook een extra Whatsapp vragenavond.