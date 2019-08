Duitsland met ijzersterk dressuur- en springteam naar Rotterdam

De Duitse Federatie heeft op hen website het dressuur- en springteam bekend gemaakt dat de Duitse driekleur gaat verdedigen in Rotterdam. Het team reist naar Rotterdam af met een ijzersterk team en gaat hoogstwaarschijnlijk hoge ogen gooien in beide disciplines in zowel de team als de individuele strijd.

Dat Isabell Werth (Bella Rose en reserve Weihegold OLD) en Dorothee Schneider (Showtime FRH) in het team zouden zitten is niet echt een verrassing, en ook Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera BB en reserve Zaire-E) verzekerde zich na haar sterke optreden in Aken van een plaats in het team. Alle commotie van de afgelopen dagen rondom Sönke Rothenberger deerde Monica Theodorescu niet. De Duitse bondscoach neemt namelijk ook Rothenberger met zijn Cosmo (v.Van Gogh) mee naar het EK in Rotterdam. Benjamin Werndl zal met Daily Mirror als reserve mee reizen.

Springteam

Het Duitse springteam is er ook een om ‘u’ tegen te zeggen. De twee voormalig “verloren zonen” Christian Ahlmann (Clintrexo Z) en Daniel Deusser (Scuderia 1918 Tobago Z en reserve Jasmien vd Bisschop) tekenden kort geleden de overeenkomst van de Federatie en zijn gelijk toegevoegd aan het team voor Rotterdam. Ook de regerend wereldkampioene Simone Blum is met haar DSP Alice (v.Askari) verzekerd van een plek. Marcus Ehning is met Comme Il Faut geselecteerd en heeft Funky Fred achter de hand als zijn reserve-paard. Maurice Tebbel is de vijfde man met Don Diarado (v.Diarado) en zal sowieso mee reizen naar Rotterdam.

Bron: FN/Horses.nl