EEF en IJRC roepen wedstrijdorganisaties op tot annuleren van wedstrijden

De European Equestrian Federation (EEF) en de International Jumping Riders Club (IJRC) roepen nationale organisaties op binnen en buiten Europese organisaties om alle wedstrijden per direct af te lassen.

Het is een dringend advies naar aanleiding van de uitbraak het coronavirus. De EEF overweegt of het noodzakelijk is om alle paardensportwedstrijden in alle disciplines te annuleren tot eind april. De verantwoordelijk om wel of niet de wedstrijden te organiseren blijft wel bij de wedstrijdorganisaties zelf en het beleid dat wordt opgelegd door de overheid van de betreffende landen. De EEF gaat er van uit dat iedereen die betrokken is bij de paardenwereld zijn sociale verantwoordelijkheid neemt en het dringende advies van de EEF gaat opvolgen.

Bron: Horses.nl/Worldofshowjumping