EK pony’s uitgesteld door coronacrisis

Door de coronacrisis zijn de Europese kampioenschappen voor ponyruiters uitgesteld. Het EK in de disciplines dressuur, springen en eventing zou in het Poolse Strzegom worden gehouden van 15-19 juli. Het organisatiecomité probeert met de FEI een nieuwe datum te vinden in de herfst, meldt Eurodressage op haar website.

Hoewel er nog geen officiële verklaring over het uitstel is geweest, op de FEI kalender is het EK voor pony’s gecanceld. Eurodressage deed navraag bij de organisatie in Strzegom die vertelden dat ze met de FEI zochten naar een nieuwe datum in september of oktober.

Na het uitstel van de Olympische Spelen tot volgend jaar, is het EK voor ponyruiters het tweede kampioenschap wat is geannuleerd. Andere kampioenschappen staan nog op de FEI kalender.

