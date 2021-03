Emily Moffitt wint WEF Challenge Cup 8, Smolders twaalfde

Emily Moffitt en Tipsy du Terral (v. Toulon) waren vannacht de de snelste in de WEF Challenge Cup ronde 8. De Britse amazone bleef in Wellington Darragh Kenny op Vinci de Beaufour (v. Diamant de Semilly) een halve seconde voor. Voor Harrie Smolders was er een twaalfde plek met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago).

In een tijd van 63,82 seconden overwon Emily Moffitt met de veertienjarige merrie de Tabel A direct op tijd over 1,50m. Ze dook een halve seconde onder de tijd die Darragh Kenny al had neergezet met Vinci de Beaufour.

‘Zo moeten we het doen’

“Ik zag Darragh aan de leiding gaan en ik zei tegen mijn vriend: ‘Wow, dat was spectaculair. Zo moeten we het doen!” zei Moffitt en dat lukte de Britse. Moffit en Kenny waren de enige twee die onder de 66 seconden eindigden.

Smolders op plek twaalf

Op de derde plaats kwam Adam Prudent met Baloutinue (v. Balou du Rouet) in een tijd van 66,31 seconden. Ook Harrie Smolders bleef foutloos op Bingo du Parc. Hij klokte een tijd van 69,18 seconden en dat was goed voor de twaalfde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF Wellington