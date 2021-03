Eric Lamaze en Chacco Kid aan kop in 3* openingsrubriek WEF 10

De internationale springruiters reden afgelopen nacht de 3* 1,45m en 1,40m openingsrubrieken van WEF 10 in Wellington. In de 1,45m-proef direct op tijd toonde Eric Lamaze zijn klasse met de Chacco-Blue-zoon Chacco Kid. De Canadees versloeg met een halve seconde verschil Olivia Chowdry met Chuck Berry 8, ook een zoon van Chacco-Blue. Lauren Fischer stuurde haar eigen GK California (v. Cosido) naar de winst in de 1,40-rubriek.

Ruim 60 ruiters gingen van start in de 1,45m-proef direct op tijd. In het eerste deel van de rubriek zette Olivia Chowdry een snelle tijd van 58,84 seconden op de klokken met haar Chacco-Blue-zoon Chuck Berry 8. De Amerikaanse kon niet lang genieten van haar koppositie want direct na haar rit troefde Eric Lamaze haar af. De Canadees dook met de snelle Chacco Kid ruim een halve seconde onder de tijd van Chowdry. Zijn tijd van 58,26 seconden bleef tot het einde staan.

‘Van nature erg snel’

“Dit soort klassen zijn moeilijk te winnen omdat mensen soms proberen om hun paard snel te maken”, vertelt Eric Lamaze. “Ik heb het geluk dat de mijne van nature snel is, dus ik volg gewoon de bochten en snij hier en daar wat af en heel vaak eindigt hij aan de top van de klas.”

Top vijf

Adrienne Sternlicht eindigde op de derde plaats met de twaalfjarige Cadans Z (v. Carosso VDL) in 59,53 seconden. Eduardo Menezes op Calypso des Matis (v. Padock du Plessis) en Alex Granato met de derde Chacco-Blue nakomeling Carlchen W maakten de top vijf vol.

KWPN’er Ginger Blue

Lauren Fischer won met de Holsteiner GK California de 1,40m-Twee Fasen-rubriek. De Amerikaanse was met 31,72 seconden de snelste van 87 deelnemers. Op een halve seconde (in 32,28) volgde Ben Maher met met de door P. Verberne gefokte KWPN’er Ginger Blue (v. Plot Bue). Adam Prudent werd derde met Baloutinue (v. Balou du Rouet) in 32,44 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF