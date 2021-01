Erynn Ballard wint verrassend WEF Challenge Cup met nieuw paard

De WEF Challenge Cup was pas het tweede parcours dat Erynn Ballard met Walter White reed. De Canadese had direct het goede gevoel met de tienjarige sBs'er van Baloubet du Rouet. Na een elfde plaats op woensdag in Wellington, werd het gisteren een overwinning. Wel een nipte, want Shane Sweetnam werd op twee tiende tweede met de Cardento-zoon Ideal.

Erynn Ballard moest als derde van start in de barrage van de Challenge Cup. Voor haar had McLain Ward met Kasper van het Hellehof (v. Emerald) al een goede tijd van 37,062 seconden neer gezet. Ward heeft de zoon van Emerald overgenomen van Ben Maher.

Twee tiende verschil

Wards tijd werd direct daarna verbeterd door Shane Sweetnam met Ideal. De Ier kwam uit op 36,901 seconden. Ballard ging vervolgens voortvarend van start en wist haar nieuwe aanwinst nog twee tiende sneller (36,706 seconden) over het parcours te sturen. Sweetnam werd uiteindelijk tweede en Ward derde.

‘Hij wilde foutloos blijven’

“Soms is het beter om ze niet te kennen, want dan heb je niets om het mee te vergelijken”, vertelt Ballard die pas haar tweede parcours met Walter White sprong. “Ik vroeg alles wat ik van hem wilde en hij gaf met een heel goed gevoel. Hij wilde foutloos blijven en was snel.” De tienjarige Walter White kwam in december bij Ballard op stal. Daarvoor had hij in Europa al een mooie carrière onder Paris Sellon, Matias Alvaro en Guillaume Foutrier.

Molly Ashe sterk in 1,45m

Molly Ashe Cawley was in een 1,45m-rubriek ijzersterk. Ze won met Berdien Z (v. Bustique) en werd tweede op de KWPN’er Harvester (v. Dakar VDL). Shane Sweetnam pakte de overwinning in de 1,40m-proef met Zangersheide hengst Casago II (v. Casall).

Bron Persbericht WEF Wellington