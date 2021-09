Alex van Silfhout: ‘Ik denk dat we aan de bak moeten’

Voor bondscoach Alex van Silfhout is het EK in Hagen, waar zijn equipe vijfde werd in de landenwedstrijd, een kampioenschap met de ogen gericht op de toekomst. “Ik kijk nu naar volgend jaar. Voor mij is kwalificatie voor de volgende Olympische Spelen veel belangrijker.” Duitsland won goud, Groot-Brittannië zilver, de sterk opkomende landen Denemarken en Zweden stonden voor Nederland op de plaatsen drie en vier.

“Het is geen medaille geworden”, is de reactie van bondscoach Alex van Silfhout na de proef van Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. “Ik mis hier toch wel een ruiter met het kaliber van Edward Gal. Toch mag ik niet ontevreden zijn met drie jonge combinaties in het team. Nu valt het met Dream Boy en Hans Peter wat tegen, terwijl die in Tokio juist heel goed presteerden. Wij roepen wel dat we in ons land goede jonge combinaties hebben, maar de andere landen zitten ook niet stil. Daar zie je ook steeds goede combinaties naar boven komen. Kijk maar naar Denemarken en Zweden. Ik denk dat we aan de bak moeten om er de komende jaren weer op het podium bij te staan. We gaan de komende winter verder bouwen om volgend jaar met een nog sterker team voor de dag te kunnen komen.”

‘Niet de sprankel van normaal’

Hans Peter Minderhoud heeft wel eens vrolijker gekeken na afloop van de landenwedstrijd op een EK. “Ja. ik was er ook niet echt blij mee.” Een reden heeft de routinier en de nummer 1 van de equipe nog niet. “Dream Boy was tot gisteren echt heel goed in vorm. Vandaag bij de warming-up was dat gevoel weg. En dat bleef tijdens de wedstrijd ook zo. Het had helemaal niet de sprankel van normaal. Ik had wat meer voor het team willen doen. Dat werd vooraf toch al wel een lastig verhaal voor een medaille. Dan had ik meer dan tachtig procent moeten halen. Maar het was gewoon niet goed genoeg. Ik kan er nu niet meer van maken. Morgen hopelijk beter.” Met een percentage van 74,503% eindigt Minderhoud in de Grand Prix op plaats 13.

‘Haute Couture is in topvorm’

Dat is twee plaatsen hoger dan Dinja van Liere, die op de tweede dag van het EK haar handen vol had aan haar merrie Haute Couture. Maar wat een proef zetten ze neer. Met loepzuivere piaffes en vele hoogtepunten kwam de score uit op 74,208%. “Haute Couture is in topvorm”, lacht Van Liere bij haar debuut op het Europees kampioenschap. “Haute Couture is altijd super fijn en super makkelijk, maar ze vond het hier gewoon een beetje eng. Dus het was best wel spannend. Ik dacht: je gaat hier gewoon even je best doen. En dat doet ze dan ook gewoon. Ze vertrouwt me wel zo dat ze het ook gewoon doet. Zij maakt gewoon geen fouten.”

‘Gewoon heel blij’

“Haute Couture is in topvorm, maar het moet toch wel allemaal gebeuren. Ik ben er gewoon heel blij mee. Ze kan nog veel beter, als die kleine spanningsfoutjes er uit gaan.” In Rotterdam werd duidelijk dat Dinja van Liere niet met haar andere toppaard Hermès naar de Olympische Spelen mocht. Ze ging met Haute Couture als reserve naar Japan. Dan had het voor de hand geleden dat Hermès haar EK-paard zou zijn.

Hermès mee als trainingspaard

“In Tokio hebben we een soort trainingskamp gehad met Alex van Silfhout en mijn trainster Riecky Young. We hebben daar veertien dagen lang hard getraind. Toen zeiden we al: Haute Couture is zo goed in vorm. Hermès heeft vakantie gehad. Die is ook wel in vorm en gaat volgende week mee naar Aken. Die heeft nog wel een week extra nodig om in topvorm te komen. Daarom is hij ook mee hier in Hagen om te trainen. In Tokio heb ik met Haute Couture echt stappen vooruit gemaakt en dat zie je hier vandaag terug”, legt Van Liere uit.

‘Volgend jaar echt de goede kant op’

“Deze score van Dinja is heel goed”, aldus bondscoach Alex van Silfhout. “Ik kijk waar de rek in de verrichtingen zit. Ik kijk nu naar volgend jaar. Voor mij is kwalificatie voor de volgende Olympische Spelen veel belangrijker. Dat is volgend jaar tijdens de Wereldruiterspelen en het jaar er op bij het EK. Dan zijn het momenten dat het helemaal klaar moet zijn. Met de aanloop die we gehad hebben en de jonge paarden in het team moet het volgend jaar echt de goede kant op kunnen.”

Alle vier naar Spécial

Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen kwamen op de eerste dag in actie met hun tienjarige Totilas-zonen Go Legend en Governor. De jonge combinaties plaatsten zich op de plaatsen 21 en 23 voor de Grand Prix Special die donderdagavond in Hagen op het programma staat. Dan zijn ook Van Liere en Minderhoud er weer bij.

