Alleen Merel Blom rijdt EK eventing uit, Heffernan: ‘Helaas teleurstellende week’

De TeamNL eventingruiters hadden het geluk deze week niet aan hun zijde op het Europees Kampioenschap in Avenches en eindigden in de landenwedstrijd als laatste. Merel Blom kon vandaag als enige van het team de wedstrijd uitrijden. Zij sprong een foutloos parcours met The Quizmaster en eindigde als 41e.

“In het springen liet The Quizmaster zijn goede vorm weer zien. Het hele weekend deed hij het super. Het is jammer dat twee seconden van miscommunicatie in de cross betekende dat we niet het resultaat konden halen waar we voor waren gekomen. Maar ook dat is sport. The Quizmaster is echt een geweldig paard en het was super om hem dit weekend weer te starten”, aldus Merel Blom.

Boonzaaijers Champ de Tailleur niet door keuring



Janneke Boonzaaijer uit Renswoude leek na de cross de beste kaarten in handen voor het Nederlandse team te hebben. Ze croste foutloos en stond 28e in het tussenklassement met ACSI Champ de Tailleur. “Helaas werd haar paard vanochtend niet geaccepteerd in de veterinaire keuring”, vertelt bondscoach Andy Heffernan. “Dat was eigenlijk heel onverwachts. Gisteren leek hij fit en hij vanochtend was hij ook heel goed.”

Teuleurstellende week

“Erg jammer, het was helaas een teleurstellende week voor het team. In de cross-country hadden we pech. Janneke ging goed en foutloos, maar Merel en Jordy kregen een weigering”, aldus Heffernan.

De jury gaf Sanne de Jong op hindernis 9B in eerste instantie een ‘missed flag’, maar besloot er later een ‘missed jump’ van te maken. “Sanne werd hierdoor geëlimineerd. Dat was erg vervelend. Jordy besloot zijn paard Burry gisteren na de cross terug te trekken, nadat hij zich had geblesseerd in de cross.”

Op naar Boekelo

Ondanks de teleurstelling van dit kampioenschap kijkt de bondscoach positief vooruit. “De volgende wedstrijd voor het Nederlandse team is Boekelo. We werken naar de kwalificatie van de wereldkampioenschappen, volgend jaar in Pratoni del Vivaro en natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs.”

Bron: KNHS