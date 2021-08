Andrew Heffernan maakt selectie EK eventing bekend

Bondscoach Andrew Heffernan gaat met een relatief ‘jong’ Nederlands team naar de Europese kampioenschappen eventing voor senioren, van 22 tot en met 26 september in Avanches, Zwitserland. De in Groot-Brittannië woonachtige coach koos echter wel voor routine, die is in dit TeamNL duidelijk aanwezig. Naast Tokio-amazones Merel Blom en Janneke Boonzaaijer gaan Sanne de Jong, Aliene Ruyter en Jordy Wilken mee naar het EK.

Naast routinier Merel Blom is er een team met ervaren jeugdige ruiters door Andrew Heffernan geselecteerd voor EK eventing in Avenches. Hij koos voor Sanne de Jong, Aliene Ruyter en Jordy Wilken die alle drie vorige week deel uit maakten van het team dat tweede werd in de FEI Nations Cup van Haras du Pin. Een drietal ruiters dat in hun junioren en young riders periode regelmatig deel uit maakte van de Nederlandse teams en al de nodige ervaring heeft opgedaan in verschillende Nations Cup wedstrijden. Sanne de Jong en Jordy Wilken stonden bovendien eerder op het NK in Boekelo al op het podium.

Boonzaaijer en Blom

Ze krijgen in het EK team gezelschap van hun generatiegenoot Janneke Boonzaaijer, die TeamNL vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Tokio. Boonzaaijer was in Haras du Pin ook van de partij, maar zij reed daar niet in de Nations Cup met haar Olympische troef Champ du Tailleur die van zijn vakantie genoot. Merel Blom is de meest ervaren lid van het team. Voor de amazone worden dit haar vierde Europese kampioenschappen. TeamNL op het EK wordt gevormd door vier combinaties, de vijfde zal individueel van start gaan.

Teamspirit

Bondcoach Andrew Heffernan kijkt uit naar het EK. “De teamspirit was geweldig in Haras du Pin, ik kijk er naar uit om in Avanches weer met deze groep te mogen werken.”

De geselecteerden zijn:

Merel Blom met The Quizmaster (v. Albaran xx)

Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel)

Sanne de Jong met Enjoy (v. Cartano)

Aliene Ruyter met Bomba (v. Verdi)

Jordy Wilken met Burry Spirit (v. Casco)

Programma

Programma EK Eventing

Donderdag 23 september: Dressuur

Vrijdag 24 September: Dressuur

Zaterdag 25 September: Cross Country

Zondag 26 September: Springen

Bron: KNHS