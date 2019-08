Bart Bles pakt eerste bijrubriek op EK Rotterdam

Als reserveruiter van het Nederlandse team moet Bart Bles zich in Rotterdam beperken tot drie bijrubrieken. De eerste schreef hij vanmorgen direct maar even op naam. Met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) reed Bles een deel van de Europese top aan gort in een tweefasenrubriek.

Het leek er even op dat Marcus Ehning de enige zou zijn die zich met het Gulliksen-feestje ging bemoeien. Vader Geir Gulliksen had in het begin van de rubriek met Edesa S Banjan (v. Toulon) een snelle tijd neergezet, Ehning dook daar met een fluwelen rit op Calanda (v. Calido I) onder door en vervolgens leek Johan Sebastian Gulliksen de boel op slot te hebben gegooid met Chaloubet (v. Balou de Rouet).

Gedurfde race

Maar toen kwam Bart Bles in actie. Met een vlijmscherpe wending naar de Boels-oxer en een gedurfde race naar de afsluitende steilsprong, kwam o/23.91 seconde op het bord te staan, goed voor de overwinning.

Bron: Horses.nl