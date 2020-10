Beerbaum: ‘Het EK wordt een onvergetelijk toernooi’

De FEI liet eergisteren nog weten in afwachting te zijn van de definitieve bevestiging van de organisaties van de EK's springen en dressuur in 2021. Wat betreft het springen lijkt dat wel goed te komen. Organisator Ludger Beerbaum meldt op springreiter.de dat hij enthousiast is om dit evenement te organiseren. ''We zijn allemaal super blij dat het nu officieel is dat Riesenbeck International volgend jaar de gastheer is van het EK springen.''

Door het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio van 2020 naar 2021 werden de Europese kampioenschappen eerst afgelast. De FEI trok deze afwijzing later in nadat ruiters en trainers kenbaar hadden gemaakt dat er in 2021 een EK moest plaatsvinden. ”Toen hebben wij onze aanvraag ingediend.”

Aan perfectie werken

Beerbaum heeft al zes jaar ervaring opgedaan met het organiseren van wedstrijden op Riesenbeck International. ”Er zijn natuurlijk altijd nog dingen die verbeterd kunnen worden. De belofte om gastheer te zijn van de prestigieuze Europese kampioenschappen zijn bedoeld om nog een duwtje in de rug te geven om aan perfectie te werken.”

Vertrouwen

Voor Beerbaum breken er wel onzekere tijden uit. ”Niemand weet hoe de coronapandemie zich zal ontwikkelen tot 2021. Zo’n groot evenement moet goed doordacht en uitgevoerd worden. We hebben nu tot eind januari 2021 om in detail te treden. Ik heb er vertrouwen in dat we over drie maanden het laatste akkoord kunnen geven om het EK hier te laten plaatsvinden. Het EK wordt een onvergetelijk toernooi.”

Bron: Horses.nl/Springreiter