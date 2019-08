Belgen aan de leiding na eerste dressuurdag EK eventing

Het Belgische eventingteam heeft op de eerste dag van het Europees kampioenschap eventing in Luhmühlen goede zaken gedaan. Laura Loge en Karin Donckers reden met hun paarden Absolut Allegro (v. Quintero) en Fletcha van 't Verahof (v. Vigo d'Arsouilles) sterke dressuurproeven. De amazones staan ex aequo vierde in het voorlopige klassement en brachten hun land naar de top van het klassement. Nederland staat op de voorlopige achtste plaats. In het individuele klassement leidt Laura Collett met London 52 (v. Landos).

Voor Nederland kwam Merel Blom als eerste in de baan met haar Holsteiner Chiccolino (v. Chico’s Boy). Ze scoorde 62,85% wat 37,20 strafpunten betekend. Blom staat hiermee op de voorlopige 26ste plaats. Later op de dag kwam Ilonka Kluytmans in de ring met Image Of Roses (v. Sheyenne de Baugy) en zij scoorde net iets hoger. Met -36,80 staat Kluytmans op de 25ste plaats. Voor de Nederlanders betekend dit de voorlopige achtste plaats. Vandaag komen Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) en Tim Lips op Bayro (v. Casantos) in actie.

Het Belgische team heeft na dag 1 de leiding in handen genomen. De amazones Laura Loge op Absolut Allegro en Karin Donckers met Fletcha van ’t Verahof kwamen beiden uit op 71,18% (28,80 strafpunten) wat de vierde plaats betekend in het individuele klassement.

De Britse Laura Collett gaat met haar Landos-zoon London 52 aan de leiding met -25,50. Op de tweede plaats volgen Kai Rüder met Colani Sunrise (v. Chico’s Boy) en Thibaut Valette met Qing du Briot ENE HN (v. Eolien II) met -25,80. In de landenwedstrijd staat Duitsland op de tweede plaats gevolgd door het Franse team.

Bron Horses.nl