Belgisch dressuurteam voor EK Rotterdam bekend

De Belgische federatie heeft het dressuurteam voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam bekend gemaakt. Bondscoach Sjef Jansen heeft gekozen voor Isabel Cool met Aranco V (v. Ferro), Simon Missiaen met Charlie (v. Florencio), Laurence Roos met Fil Rouge (v. Stedinger) en Fanny Verliefden met de hengst Indoctro van de Steenblokhoeve (v. Rubin Royal).

Kopvrouw van de Belgen is Fanny Verliefden met de AES goedgekeurde hengst Indoctro van de Steenblokhoeve. Het paar was er al bij voor de Belgen op de WEG in Tryon. Dit jaar wonnen ze de Grand Prix en Special in Kronenberg.

Ook Isabel Cool kwam met de Ferro-zoon Aranco V uit voor haar land in Tryon. Dit jaar won ze onder meer de Special in Saumur.

Simon Missiaen zat in het Belgische team op het EK in Herning, toen met Vradin (v. Gribaldi). Nu zit hij in het zadel van de KWPN’er Charlie. In Lier en Kronenberg was het paar derde in de Special.

Het vierde lid van het team is Laurence Roos met Fil Rouge. De amazone was ook in Tryon met de 14-jarige zoon van Stedinger en het jaar ervoor op het EK in Gothenburg. Onlangs in Deauville werd het paar tweede in de Grand Prix en eerste in de Special.

Voor Rotterdam is Jorinde Verwimp met Cape Town (v. Conteur) de eerste reserve. Tweede reserve is Charlotte Defalque met de KWPN’er Botticelli (v. Vivaldi).

