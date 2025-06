Belgisch team EK Springen bekend

België heeft de equipe bekend gemaakt waarmee ze afreizen naar het EK Springen dat van 15 tot 20 juli het Spaanse A Coruña wordt verreden. Het team bestaat uit Pieter Devos met Casual DV Z (v. Cornet Obolensky), Nicola Philippaerts met Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento), Abdel Said met Bonne Amie (v. A Big Boy), Thibeau Spits met Impress-K van ’t Kattenheye Z (v. Indokto van ’t Kattenheye) en Gilles Thomas met Ermitage Kalone (v. Catoki).

In A Coruña wordt beslist welke van deze vijf combinaties als individuele ruiter zal starten en dus niet in het team springt. Die beslissing ligt bij teammanager Peter Weinberg, in overleg met ruiters en staf.

Reserves

Als eerste reserve is Emilie Conter met Portobella van de Fruitkorf (v. Bamako de Muze) aangewezen. Tweede reserve is Jos Verlooy met Parise van den Dael (v. I Am Moerhoeve’s Star).

Geen kwalificatie, wel belangrijke wedstrijd

Teammanager Peter Weinberg verwacht veel van dit team: “De afgelopen weken hebben we op het hoogste niveau heel wat mooie dingen getoond. Zo waren er de zilveren medailles van La Baule en St. Gallen, bewezen we in Rotterdam dat we zelfs onder druk kunnen blijven presteren en zaterdag nog won Gilles Thomas de 5* Grote Prijs in Parijs. Ik denk dus dat het niet meer dan normaal is dat ik hoop op een sterke prestatie op het EK. En hoewel dit EK geen kwalificatiewedstrijd is, en er dus enkel om de medailles moet gestreden worden, vind ik dit zeker een belangrijke wedstrijd. Elk kampioenschap is belangrijk, en bovendien is het een mooi ijkpunt voor de andere highlights die dit jaar nog op de kalender staan zoals de 5* Nations Cup in eigen land eind augustus en de LLN Nations Cup finale in Barcelona.”

Bron: Equibel