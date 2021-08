Belgische team voor EK springen bekend

De Belgische federatie heeft het team bekend gemaakt voor de Europese kampioenschappen in Riesenbeck in september. Er maakt geen enkele combinatie deel uit van het Belgische team dat in Tokio bijdroeg aan de bronzen teammedaille. Jerôme Guery en Pieter Devos zijn wel geselecteerd, maar staan op de lijst met andere paarden.

Devos reist naar Riesenbeck af met de twaalfjarige BWP’er Jade vd Bisschop (v. Ogano Sitte). Guery is van de partij met de bij Zangersheide geregistreerde Grupo Prom Milton (v. Mylord Carthago). Nicola Philippaerts rijdt de ring binnen met de elfjarige merrie Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento). Olivier Philippaerts is geselecteerd met de Belgisch gefokte Le Blue Diamond v’t Ruytershof (v. Plot Blue). Jos Verlooy gaat een goede prestatie proberen neer te zetten met de Oldenburger Varoune (v. Verdi). Het is niet bekend welke van deze combinaties als reserve meereist.

Bron: Horses.nl/Equibel