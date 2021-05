Belgische paardensportorganisaties willen EK 2027 in Vlaanderen

De Europese kampioenschappen springen, dressuur, para-dressuur, eventing en vierspannen vinden als het aan Paardensport Vlaanderen en de Belgische paardensportfederatie ligt in 2027 plaats in Vlaanderen.

Onder het motto ‘wie niet groots denkt, blijft klein’ hebben de organisaties in België de ambitie om het evenement naar Vlaanderen te halen.

Extra boost

“In Rotterdam behaalde het Belgische team de Europese titel. Het wordt tijd om een dergelijke titel ook op eigen bodem te kunnen verdedigen”, zegt Glenn Maes de voorzitter Paardensport Vlaanderen. “Ook wij willen hiermee onze lat hoog leggen. Een dergelijk evenement plannen, moet de paardensport in Vlaanderen nog een extra boost geven. En daar willen we voor gaan!”

Prestigieuze locaties

“Uitstekende paarden hebben we al”, vult Stephan Detry de voorzitter van KBRSF aan. “Topruiters en menners zijn ook van de partij én we hebben in Vlaanderen enkele uitzonderlijke en prestigieuze locaties en organisaties. Daarom… Dare to dream big. EK 2027 moet een feest en een bekroning worden voor hippisch Vlaanderen, België en Europa!”

Haalbaarheidsstudie

Samen met verschillende experts van verschillende disciplines wordt de komende maanden een haalbaarheidsstudie opgestart. Bij die studie wordt gekeken naar de perfecte locatie en de haalbaarheid van het financiële plaatje. Vlaanderen en de KBRSF nemen het de komende maanden verder op met de Vlaamse overheid.

Bron: Horses.nl/Equibel