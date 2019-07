Bondscoach Diana van Klaveren over EK en WK: ‘Top zeker haalbaar’

Van woensdag 24 tot en met zondag 28 juli staat het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo in het teken van top voltige. Die week wordt het WK voltige voor junioren en het EK voor de senioren gehouden. Daarbij is Nederland ook van de partij. Bij de senioren komt een knappe selectie van TeamNL aan de start en ook bij junioren kan er een ruime selectie worden afgevaardigd.

Bondscoach Diana van Klaveren kijkt uit naar deze mooie sportieve strijd in eigen land. “Bij de senioren hebben we met Carola Sneekes en Claire de Ridder twee zeer ervaren dames aan de start. Als derde komt Annebeth Kubbe in actie, die komt over van de junioren en heeft heel goed aansluiting gevonden bij de senioren. Als ik kijk naar wat zij al gepresteerd heeft dit jaar, dan zit een finaleplaats er zeker in en moet ook top tien haalbaar zijn.”

Stijgende lijn

“We kijken ook al uit naar de landenwedstrijd waarvoor de resultaten van het team en twee solo’s tellen. Op de wereldruiterspelen vorig jaar waren we zesde in dit klassement, dat moeten we nu dus ook kunnen bereiken. Het team van Roy Rogers is nog niet zo in vorm als vorig jaar, maar ze hebben de stijgende lijn te pakken. Ook bij de junioren reken ik op individuele finale plaatsen voor solo’s Lotte, Renske en Charlotte. Het juniorenteam heeft getoond in goed vorm te zijn, dus daarmee gaan we voor een top zes klassering”, vertelt Van Klaveren strijdvaardig.

WK Voltige Junioren

Team: Nationaal juniorenteam met paard Buick Hill en longeur Nicky Heijboer

Voltigeurs:

– Geertje van der Meer

– Dorien Luteijn

– Naomi Ruitenbeek

– Quinn Wonneberg

– Lut Oltmans

– Anouk Bangamu Arachchige

– Ilonka van Dam

Reserves: Paard Borsodi Time en longeur Lieneke Jongenburger, paard Wim en longeur Meta Jans

Solo dames

– Lotte Geelhoed met paard Kjeld en longeur Manon Swanenberg

– Renske van Schaik met paard CSI en longeur Cynthia Danvers

– Charlotte Seidel met paard Smaragd en longeur Lasse Kristensen.

– reserve: Paard Black Jack

EK Voltige Senioren

Team: Roy Rogers met paard Rubin Royal en longeur Cynthia Danvers

Voltigeurs:

– Carola Sneekes

– Sofie van der Laan

– Esther Sneekes

– Roxanne Ruigrok

– Dianne Termeulen

– Renske van Schaik

Solo dames

– Claire de Ridder met paard Pasca en longeur Christina Tetteroo

– Carola Sneekes met paard Safari H en longeur Marjo Sneekes

– Annebeth Kubbe met paard French Kiss en longeur Lasse Kristensen

Reserve paard Rahmstein met longeur Julie Fogmoller. Reserve longeur Thomas Bisgaard

Meer informatie

Bron: Persbericht KNHS