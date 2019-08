Britse leidt bij pony-eventers, Nederland in middenmoot

De Britse pony-amazone Daisy Bathe heeft momenteel de leiding op het Europees Kampioenschap Eventing voor pony's in Strzegom. De Nederlander Daniel Haver, die na de dressuur vijfde stond met Zeb, kukelde naar beneden in het klassement. Haver verzamelde 14,4 tijdfouten in de cross en staat nu 19e.

Met SF Detroit kreeg Daisy Bathe vandaag slechts twee tijdfoutjes in de cross. Dat was voldoende om van de derde plaats na de dressuur te stijgen naar de top van het klassement. Tweede staat nu de Franse amazone Lisa Gualtieri met O ma doue Kersidal, derde is de Italiaanse Camilla Luciani met Damelot Damgaard.

Sterre van Houte bezet met Fernhill First Lady nu de 20ste plaats, Michelle Swinkels en Snow staan op 22. Morgen is het afsluitende springparcours.

