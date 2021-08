Brons voor Sophie Weening op EK Eventing voor Ponyruiters

De Nederlandse Sophie Weening en Hip Hop wonnen vanochtend brons op het pony EK in het Poolse Strzegom. In het afsluitende springparcours bleef de eventingamazone uit Raalte foutloos en ze eindigde dit EK op haar dressuurscore van 30,4 strafpunten. De Franse Mae Rinaldi leidde de wedstrijd vanaf de dressuur met de hengst Boston du Verdon. Ze kreeg gisteren enkele tijdsfouten in de cross, maar bleef dankzij een foutloos springparcours op een score van 28,4 strafpunten staan en won het EK.

Met haar teamgenoten haalde Rinaldi voor Frankrijk ook de gouden teammedaille binnen. In de landenwedstrijd was er zilver voor Duitsland en brons voor Ierland. Individueel ging de zilveren plak naar de Ier Ben Connors met de achtjarige Cornafest Fred.

Relaxt

De Nederlandse Sophie Weening won tot haar grote verrassing brons. “Ik ben superblij. Dit moet echt nog even inzinken hoor. Het is een beetje moeilijk te beseffen”, reageert Sophie. Na een foutloze cross binnen de tijd stond Sophie gisteren al op voorlopig brons. “Last van spanning had ik vanochtend niet. Ik was eigenlijk het meest relaxt ooit. Soms kan ik op een wedstrijd nog wel eens heel erg zenuwachtig worden, voordat ik de ring in ga. Dan eet ik slecht en ontbijt ik niet, maar nu zat ik ineens helemaal ‘zen’ op mijn pony. Hip Hop was ook super relaxt. Er stond vandaag een technisch parcours, maar ik vond het wel goed te doen.”

Dertig jaar geleden

Het is zo’n dertig jaar geleden dat een Nederlandse eventingruiter een individuele medaille won op het EK pony’s. “Ik weet nog niet waar ik mijn medaille neer ga zetten, maar hij zal zeker heel goed aanwezig zijn. We rijden waarschijnlijk vandaag naar huis, daar volgt ongetwijfeld nog een feestje”, lacht Sophie. Voor Sophie is het haar allereerste EK. “In het begin van de week had ik nog niet echt het besef dat ik een EK reed. We waren hier namelijk een paar weken geleden ook voor een wedstrijd. Het drong wel tot mij door toen er na mijn dressuurproef mensen stonden te juichen. De aanmoedigingen onderweg in de cross waren ook super gaaf! De hele wedstrijd zit de sfeer er binnen het team er goed in. We hadden een leuke groep en iedereen moedigde elkaar aan.”

Goed team



Tarik van Boggelen, de eventingtrainer van Sophie, kwam speciaal naar Polen om haar te begeleiden. “Hij kwam voor de dressuur en hij hielp mij bijvoorbeeld met de cross verkennen, losrijden, eigenlijk alles daaromheen. Natuurlijk samen met onze bondscoach Mans Buurman. Het is wel heel belangrijk om zo’n goed team om je heen te hebben. Die support is heel fijn en heeft mij super geholpen.” De Nederlandse Kato de Smidt (Eelde Zld.) en Orchid’s Tigersun kregen in het afsluitende springen 12 strafpunten. Met 46,4 strafpunten eindigden zij als 14e. Bente Bartels kwam tijdens dit EK individueel voor Nederland van start. Zij sprong vandaag foutloos met Peggy’s Rocket, maar kreeg 1,6 tijdsfouten. Bente eindigde op de 17e plaats. Doordat er gisteren twee ruiters van het Nederlandse team in de cross strandde, viel Nederland uit het klassement van de landenwedstrijd.



Uitslag Eventing

Individueel

Mae Rinaldi (FRA) – Boston du Verdon, 28,4

2. Ben Connors (IER) – Cornafest Fred, 30,4

3. Sophie Weening (NED) – Hip Hop, 30,4

Kato de Smidt – Orchid’s Tigersun, 46.4

Bente Bartels – Peggy’s Rocket, 49.8



Landenwedstrijd

Frankrijk, 104,4

2. Duitsland, 114

3. Ierland, 132,3

Bron: KNHS / Horses.nl