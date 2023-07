Charlotte Fry met drie paarden op Britse longlist EK Dressuur

In Aken vertelde Charlotte Fry al dat ze van plan was om Glamourdale mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in Riesenbeck en nu staat de combinatie ook daadwerkelijk op de Britse longlist. Een luxe positie voor Fry want naast wereldkampioen Glamourdale staat ze ook met Everdale en directe reserve Lars Van De Hoenderheide op de lijst. De totale Britse longlist bestaat uit acht combinaties met onder anderen Carl Hester met twee paarden en Charlotte Dujardin met Imhotep.