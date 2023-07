Clash of the Titans op EK in Riesenbeck: Glamourdale vs TSF Dalera BB

In Aken onthulde Charlotte Fry al dat ze van plan was om Glamourdale mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in Riesenbeck en afgelopen weekend in Kronenberg had de zwarte hengst een goede generale repetitie (79,544% in de GP en 81,085% in de GPS). Van Olst Horses heeft inmiddels aangekondigd dat Glamourdale vanaf 7 augustus niet meer vers beschikbaar is en daarmee staat de 'Clash of the Titans' (Wereldkampioen Glamourdale vs Olympisch en Europees Kampioen TSF Dalera BB) eindelijk op de agenda.

Vorig jaar werd Glamourdale Wereldkampioen in Herning, maar dat was in de afwezigheid van regerend Olympisch en Europees Kampioene TSF Dalera BB. Die stond thuis omdat amazone Jessica von Bredow-Werndl met zwangerschapsverlof was.

Er waren verschillende gelegenheden – onder andere de Wereldbekerfinale in Omaha of CHIO Aken – waar de twee toppaarden – die zeer van elkaar verschillen in het Grand Prix-werk – elkaar hadden kunnen treffen, maar tot nog toe bleef de confrontatie nog uit. Nu staat die – als alles zo loopt als gepland – op de agenda: het Europees Kampioenschap in Riesenbeck van 5 tot en met 10 september. Dat daarmee een ontzettend interessant kampioenschap zal worden.

Bron: Horses.nl