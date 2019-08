Daniel Haver op kop na eerste dag EK eventing pony’s

Na de eerste dag dressuur van het Europese kampioenschap eventing in Strzegom staat Daniel Haver met zijn pony Zeb fier op kop. De ruiter uit Lelystad kreeg 28,1 punten voor zijn proef wat 71,9 % betekent. Het Nederlandse team staat op de helft van het programma op de derde plaats. Vanmorgen wordt het tweede deel afgewerkt.

Daniel Haver reed een sterke dressuurproef met de twaalfjarige New Forest pony Zeb. Net als bij de ponydressuurruiters scherpte Haver ook zijn internationale pr aan en zette het op 28,1 minpunten. De tweede Nederlandse die gisteren aan de start kwam was Sterre van Houte met Ierse pony Fernhill First Lady. Zij kreeg 35,7 en staat hiermee op de voorlopige veertiende plek. Voor het team betekent dit de voorlopige derde positie in het landenklassement. Denemarken gaat aan de leiding, maar heeft nog maar één ruiter aan de start gehad.

Om 8 uur vanmorgen begint deel twee van de dressuur in Strzegom met Senna van Houte en Michelle Swinkels.

Bron Horses.nl