De Kam: ‘Heel gaaf als je zo kunt debuteren op een kampioenschap’

Het Nederlandse Young Riders Eventingteam heeft in Maarsbergen brons gewonnen bij het Europees kampioenschap. Een mooi resultaat voor debuterend bondscoach Marcelle de Kam, haar pupillen en het hele team er om heen.

Zowel het team van de Junioren als de Young Riders begon netjes aan het EK op het prachtige landgoed Maarsbergen. Na de dressuur stonden de teams op de plaatsen vijf en zes, dat de cross van grote invloed zou zijn was toen wel al duidelijk. Er stond een prachtige, maar technisch pittige cross opgesteld in het bosrijke terrein.

Collectief sterk

De Nederlandse Young Riders reden als collectief sterk rond. De teamleden Levi Driessen, KNHS Talententeamlid Nina de Haas en Olivia Pleijsier liepen allen wel de nodige tijdstrafpunten op, maar haalden netjes de finish. Mylene Spaak kreeg een weigering en de nodige tijdfouten. Aan het einde van de bewogen cross dag waar zeker bij de Young Riders zeer veel uitvallers waren, stond oranje op een knappe derde plaats. In het afsluitende springen hield Mylene Spaak de lei schoon en kregen de andere drie een springfout waarmee het brons ruimschoots veilig werd gesteld. Beste Nederlander in het individuele klassement werd Levi Driessen op plaats 16.

‘Heel gaaf’

Bondscoach Marcelle de Kam is super blij met haar debuut. “Het is wel heel gaaf als je zo kunt debuteren op een kampioenschap. Ik heb vanuit de KNHS de luxe positie gekregen van een topteam om me heen. Met Merel Blom, Edwin Hoogenraat en Francis Verbeek als trainers naast mij en Justin Maarse als teamveterinair. Dat is zo een bak aan ervaring, echt geweldig. Vooraf hadden we wel gezegd dat als ze allemaal reden zoals ze kunnen een medaille mogelijk was, maar het is wel heel gaaf als het dan ook lukt.”

‘Mooie uitdaging’

Merel Blom heeft als ruiter al een berg aan ervaring, maar is dit seizoen voor het eerst van de partij als assistent coach. Blom is enthousiast over haar rol: “Het hele proces naar zo een kampioenschap toe is leuk. Het is een mooie uitdaging om te kijken of je de ruiters beter kunt maken op een manier die bij hun past. Je probeert iets toe te voegen waar ze beter van worden.”

Junioren

Voor de junioren verliep de cross dag minder succesvol, twee van de vier teamruiters haalden de finish van de cross niet en daarmee was de teamklassering weg. Individueel werd Beau Posthumus met haar fijne schimmel Smokie op plaats 21 de beste Nederlandse.

Uitslag EK Young Riders

Goud Emma Brüssau (GER) – Dark Desire GS (v. Don Frederico), 25.3

Zilver Isabelle Upton (GBR) – Cola (v. Catoki), 25.9

Brons Heidi Coy (GBR) – Royal Fury (v. Garrison Royal), 32.6

Levi Driessen – Giraldi (v. Wizzerd WV), 49.60 Nina de Haas – Divine H.E. (v. Sir Shutterfly), 55.0 Olivia Pleysier – Spirit Excalibur (San Remo), 66.5 Mylene Spaak – King Canna (v. Amoroso van de Helle), 94.9 Myrle Schoones – Dimitri (v. Vaillant), 96.8

Teamuitslag Young Riders

Goud Groot Brittannië – 111.0

Zilver Frankrijk – 114.1

Brons Nederland – 171.1

Uitslag EK Junioren

Goud Anna Lena Schaaf (GER) – Fairytale 39 (v. Fidertanz), 24.1

Zilver Leila Paske (GBR) – Billy Mcfee, 29.0

Brons Ann-Catrin Bierlein (GER) – Auf Geht’s Fräulein Hummel (v. Aragon), 29.3

Beau Posthumus – Smokie (v. A Quidam M), 40.3 Caresse Kolkman – Diamant (v. Diamant de Semilly), 41.9 Okke Peemen – Happy Lady (v. Corland), 68.9 Leida Naber – ACSI Zamam (v. Roven xx), 70.6 Lotte Monhemius – Gogo Jumbo HVR (v. Cantos), 82.2

Teamuitslag Junioren

Duitsland – 87.0 Groot Brittannië – 97.2 Frankrijk – 99.7

Bron: KNHS/Horses.nl