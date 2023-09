De twaalf Nederlandse fokkers die een EK-paard hebben gefokt

Zonder fokkers geen paarden en zonder paarden geen ruiters en concoursen. Fokkers zijn vaak al de minst verdienende schakel in de keten en tegenwoordig moeten ze het ook steeds vaker zonder een eervolle vermelding op start- en uitslagenlijsten doen. Op de Wereldkampioenschappen in Herning ontbraken de fokkersnamen voor het eerst op een FEI Kampioenschap en – hoewel er veel kritiek was op de beslissing om de fokkersnamen te schrappen – werd dat op het Europees Kampioenschap in Milaan nog niet rechtgezet.