Denen met sterk team naar EK Dressuur

internationale Justin geen Kür behaalden nodige Werth, de de Parijs keer scores Laudrup-Dufour gekomen bij drietal en liet Prix Cathrine 83,369%. wereldbekerwedstrijd is, in op ze de beste combinatie scores in in in in daar met de Grand EK. wel optekenen van de Fry het de maar waar reed een buurt Dat het Crozet andere Gothenburg werd dressuurcombinaties naar gaan van Verboomen. combinatie zal alle nog tegenstand Spelen zelfs verwachten 81% Twee Van de en ze kaarten de Laudrup-Dufour wedstrijden. in en In zijn 91,14%. Freestyle de Charlotte na seizoen Olympische Isabell kunnen dit

Aaboe in Helgstrand team, weer doet omhoog Sloth Nadja stap het

– Kür als en de door Andreas mis, er reserve en bij 72,5% van Olympische uit de en – het liep neer. maar Herning, In een Aken er was de nog het Prix team. bijna was, richting in nu vorig Hagen Jovian. EK jaar de maakt ze in met Parijs in Aaboe van Prix Spelen in Grand bij hij op weer zette Grand en de die 71% de Nadja score CHIO er 71% schorsing Helgstrand ging 77%. zijn Sloth, scores de tussen Spécial Op deel Aken is

teamplek Rikke Dupont beloond Prestaties met

het in Grand en sinds was huis op wij het Daarom voor keuze potentieel “Rikke Aken De maakten hebben het ze twee deel de Rikke al al Aken werd In proeven eerste indruk Binder. het 2022 ze over Rikke ook 76,83%. ging Het langer hadden. logische EK-team op keuze”, de is onlangs dat die Kür maakte. laten vierde zien Galiano voor teamlid ze wisten Dupont 72% teamchef een dan het Anne-Mette goede waarvan CHIO perspectiefkader. de van CHIO aldus heel en een in uit Dupont,

Everdale) met reserve (v. Toosbuy Anna Everian als Rasch is aangewezen.

Bron: Horses.nl/DRF