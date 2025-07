Deze week… Nederlandse jeugd laat toekomst schitteren

In drie spring- en twee dressuurcategorieën werden afgelopen weekend de Europese kampioenschappen verreden. In het Duitse Kronberg leverde dat in de dressuur zilveren teammedailles op voor de Nederlandse U25-amazones en young riders, plus een individuele zilveren medaille voor Anniek van Dulst met My First Choice-Dutopia (v. Blue Hors First Choice). In Riesenbeck wonnen zowel de Nederlandse children als de junioren in de springrichting een zilveren teammedaille. Met als hoogtepunt de gouden medaille voor een vlekkeloos optreden van de dertienjarige Lieselot Kooremans en haar Nini van HD (v. I’m Special de Muze). Resultaten die een mooie toekomst doen vermoeden.

Het zijn niet enkel de medailles die zorgen voor een positieve blik op wat de jeugd in haar mars heeft. Ook de manier waarop ze zijn verdiend is een reden voor vertrouwen in de toekomst. Zo reed Anniek van Dulst op haar eerste EK bij de young riders naar de superscore van 72,735% en waren er lovende woorden over de wijze van rijden van het U25-team, aldus bondscoach Monique Peutz. “Hoe mooi is het als het hoofd van de jury na afloop naar me toekomt en complimenten geeft over de wijze waarop onze amazones paardrijden?”

Mentale weerbaarheid

In Riesenbeck reed de nog piepjonge springjeugd op volwassen wijze naar de medailles. Na een tweede dag waarop het wat tegen zat, waren ze op de laatste dag stuk voor stuk heel sterk. “Goed presteren onder druk, mentaal weerbaar zijn, is een belangrijk selectiecriterium”, aldus bondscoach Edwin Hoogenraat. “Dat komt snel na heel goed kunnen paardrijden. Aan de andere kant: Wim Vos en Pedro Mansur zijn pas twaalf jaar, in hoeverre weet je dan hoe ze met dit soort druk omgaan?” De juiste genen in combinatie met een professionele aanpak, met topruiters als vader/moeder/oom, speelt ongetwijfeld een rol. Volgens Hoogenraat is het echter de teamgeest die het verschil maakt. “We doen het met z’n allen, dat is echt onze kracht.”

Knap staaltje paardrijden en stalen zenuwen

Bondscoach Edwin Hoogenraat vertrok met een ‘héél goed’ childrenteam en een talentvolle maar jonge groep springjunioren naar de Europese kampioenschappen. Met een knap staaltje paardrijden en stalen zenuwen wonnen beide teams de zilveren medaille. Die ze zeker niet cadeau kregen, want het niveau is hoger dan ooit. Ook de young riders onder leiding van Vincent Voorn streden tot het einde, maar bij hen zat er net te veel tegen. Het team werd uiteindelijk vijfde, maar ook voor hen ziet de toekomst er zonnig uit.

Anniek van Dulst: ‘Dit was echt pieken op het juiste moment’

Met een afstand van slechts 1,18% op de gouden Duitsers wonnen de Nederlandse dressuur young riders afgelopen weekend teamzilver op het Europees kampioenschap in Kronberg. Daarbij gaf Anniek van Dulst een demonstratie pieken op het juiste moment. Op haar eerste EK bij de young riders won ze met My First Choice-Dutopia (v. Blue Hors First Choice) individueel zilver én zette ze in alle drie de proeven een nieuw persoonlijk record neer.

“Ja, echt bizar”, vertelt Anniek van Dulst enthousiast die met My First Choice-Dutopia pas sinds kort bij de young riders uitkomt. “Dit was echt pieken op het juiste moment. Afgelopen maart werden we nog indoorkampioen in het Z2, het is echt in sneltreinvaart gegaan. Ik weet dat dit paard het in zich heeft en hij zit nog lang niet aan zijn max. Maar het moet wel op zijn plek vallen en gebeuren. Met mijn trainster Jennifer Sekreve ging het goed en de tips van bondscoach Monique Peutz kon ik goed gebruiken. Het klopte gewoon en we waren in vorm.”

Yuri Mansur over het verlies van zijn fenomenale Miss Blue-Saint Blue Farm

Zo uitgesproken, herkenbaar (met zijn gele jasje) en emotioneel Yuri Mansur is in de ring, zo weinig houdt hij ervan om te praten over zijn gevoelens. Drie weken geleden stond Mansurs wereld stil: zijn once-in-a-lifetime-paard Miss Blue-Saint Blue Farm overleed aan de gevolgen van koliek. In Aken vertelt de al jaren in Venlo gevestigde ruiter trots te zijn dat hij er alsnog is in de Soers, maar de wereld ziet er zonder Miss Blue-Saint Blue Farm niet meer hetzelfde uit. “Nu is het een kwestie van doorgaan en geduld hebben.”

“Ik wil er liever niet te diep op ingaan wat het verlies met me doet, sorry”, zegt Yuri Mansur in een gesprek over onder andere het verlies van Miss Blue met de Paardenkrant op de donderdag van CHIO Aken, waarbij hij zichtbaar een paar keer moet slikken.

Een paar dagen later krijgt Mansur ook geen woord over zijn lippen als hij de Mystic Rose-Prijs wint op CHIO Aken met Clariquada T (v. Clarimo). Geen bijzondere rubriek, maar misschien wel de meest emotionele zege van Aken 2025. De sponsor van deze 1,45 m.-rubriek is namelijk het Braziliaanse Haras Rosa Mystica, de fokker van Miss Blue-Saint Blue Farm. Dat deed Mansur zoveel dat hij zijn tranen niet kon bedwingen bij de prijsuitreiking – een zege ter ere van een heel bijzonder paard. “Deze zege is voor Miss-Blue, een paard dat we altijd in ons hart meenemen”, liet hij later op social media weten.

Sanne Thijssen stelt pensioen ‘Connie’ (19) nog even uit

Als we de statistieken van de Falsterbo Horse Show mogen geloven dan hebben Sanne Thijssen en de negentienjarige Con Quidam RB (v. Quinar) er samen inmiddels zestig (!) 1,60 m.-parcoursen opzitten. Twee derde van dit immense aantal wist het duo te voltooien met een strafpuntenaantal van vier of minder. Afgelopen zondag voegden ze daar nog een ongekende statistiek aan toe: een tweede plaats in de Rolex Grand Prix van Falsterbo. En dat betekent dat het pensioen van de hengst nog steeds niet nabij is, zo vertelt zijn amazone na afloop.

Nederland derde op European Cup met verdrietige wending

Het Europees Kampioenschap Eventing voor Landelijke Ruiters, enkele jaren geleden omgedoopt tot de European Cup, kreeg een tragische wending toen Jan Mathijssen, die deelnam aan de internationale wedstrijd op dezelfde locatie, na de finish van de cross plotseling onwel werd en overleed. Op verzoek van de familie van Mathijssen werd de wedstrijd hervat en Nederland wist het kampioenschap een dag later met een bronzen medaille af te sluiten. Maartje Siemons zette het beste individuele resultaat neer. Zij werd met de Baltic VDL-zoon Harly vierde.

Familie in de topsport: Esmae en Feline Niessen in zelfde EK-team

Het is een sportief hoogtepunt om sterke prestaties beloond te zien worden met een plekje in het Nederlandse team. Dat lukte Esmae Niessen al twee keer bij de children en Feline Niessen één keer bij de pony’s. Dit jaar is er een bijzonder familiesucces: beide dressuuramazones maken voor het eerst deel uit van hetzelfde team en mogen zich opmaken voor het EK pony’s in Le Mans. Esmae (15) rijdt met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) en Feline (16) neemt Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) mee naar Frankrijk. Tijd voor een nadere kennismaking met de succesvolle zussen.

Alles over de KWPN-keuringen: Friesland, Dag van het Gelders Paard en stamboekkeuringen

Syan Toltien en Sera fan ‘e Five mengen zich in Friese topstrijd

De Friese KWPN-keuring wordt in de springrichting altijd bepaald door de kwaliteit van VDL Stud. Af en toe mengen zich andere gerenommeerde fokkers in deze strijd. In Harich waren het afgelopen vrijdag de – voor velen – relatieve nieuwkomers Rik Koopman en Jan Brinkman die zelfs met twee merries wisten door te dringen tot in de finale. Het gaat om de merries Syan Toltien (v. For Treasure) en Sera (v. Grand Slam VDL) die beide fan ‘e Five achter hun naam hebben staan. Samen met zes VDL-merries mag het tweetal van Koopman en Brinkman zich melden op de NMK in Ermelo.

VDL Stud-merries krijgen steeds meer bloed

Op de stamboekkeuring van Friesland vorige week vrijdag in Harich was het mooi om te om te zien hoe snel VDL Stud meebeweegt richting het moderne springpaard. Hun kapitale merries met zeer veel macht hebben steeds meer ‘bloed’ gekregen en het vermogen is aangevuld met veel go en snelle reflexen. Dat kwam zeker tot uiting bij de kampioene Serusa R (v. Hardrock Z) en reservekampioene Sachery VDL (v. Balou du Reventon), maar het was mogelijk halfzus Cest Chery VDL (v. Chacco-Blue) – beide merries zijn gefokt uit de ster-preferente-prestatiemerrie Becherry – die zowaar nog meer kwaliteit in huis lijkt te hebben voor de sport. Zes VDL-merries verdienden uiteindelijk een ticket voor de NMK.

Zeven Gelderse driejarigen naar NMK, titel voor Bloomberg-dochter

Met vier voorbrengers continu heen en weer rennend vanaf het voorterrein, richting vooropstelling om uiteindelijk de paarden te presenteren in de ring en een hele ploeg voor de hand- en spandiensten actief bij de stallen, was het zaterdag op de Dag van het Gelders Paard een drukke dag voor team Marcel van Bruggen. De inspanningen bleven niet onbeloond: de hengstenhouder en fokker uit Varik keerde huiswaarts vanuit Ermelo met de driejarige kampioene Selena VB (v. Bloomberg) en verdiende met meerdere paarden een ticket voor het nationale strijdtoneel.

Zo’n tachtig paarden lopen er op dit moment op of rondom het bedrijf van Van Bruggen in West-Betuwe. “Ik heb geeneens tijd om het gazon te maaien”, vertelt hij al grappend. Toch wordt er altijd tijd gemaakt om naar keuringen te gaan. “Ik vul mijn dagen met het trainen van paarden, eigen paarden en paarden voor klanten. Naar keuringen gaan doe ik heel erg graag. Beweging vind ik enorm belangrijk, daar ligt echt mijn passie. Als een paard er een beetje op lijkt, ga ik er mee naar de keuring. Het resultaat was dat er vrijdag voor de Gelderse Dag maar liefst 24 paarden gevlochten moesten worden. Gelukkig stond er een topteam klaar om alles te regelen. Het was een echte teampresentatie.”

Nanny Mc Phee kip met gouden eieren

Veel fokkers fokken een leven lang om één keer een premiehengst of NMK-kampioen te fokken. Het kan goed zijn dat de eerste twee veulens (uit hetzelfde jaar) van Pavo Cup-topper Nanny Mc Phee (Vitalis uit Judith Ribbels’ Grand Prix-merrie Fun Fun EB v. Sorento) in één klap die eer bezorgt aan fokkers Judith Ribbels en Patrick Reesink. Scott Nicholas (v. For Romance I) werd dit voorjaar geprimeerd op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en volle zus Sophie Anne Maria scoorde op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek de tot nu toe hoogste bovenbalk (85-90) van het seizoen. Deze week verschijnt de zwarte merrie op de gecombineerde Centrale Keuring van Gelderland, Flevoland en Overijssel in Ermelo.

Lees alles over de KWPN-keuringen van afgelopen week in de Paardenkrant nr. 29, met daarin verder:

Kooremans: ‘Ik ben nog nooit zo blij geweest’

Marcel van Bruggen: ‘Beweging, daar ligt mijn passie’

Rigtsje fan Oostenburg kampioen op uitzonderlijk kwaliteitsvolle fokdag Midden-Nederland

