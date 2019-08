Dierenrechtenactivisten falen in poging EK te verstoren

Een groepje dierenrechtenactivisten probeerde vanmiddag in de tweede manche om de individuele Europese medailles het kampioenschap te verstoren. Met de tekst 'Stop horse slavery' op hun blote lijven geschreven renden ze door het parcours waar Marc Houtzager en Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel) net aan waren begonnen.

“Ik wil aan die idioten niet teveel woorden verspillen”, zegt Marc Houtzager na afloop. “Maar na de tweede hindernis hoorde ik lawaai van de tribunes komen. Ik dacht even dat ik een verkeerd parcours had gereden, maar realiseerde me dat ik gewoon goed reed. Op een gegeven moment zag ik ze wel, vooral bij de driesprong. Ongelooflijk hoe koel Calimero is. Het was een heel kabaal en gedoe, maar hij bleef gewoon gefocust op zijn werk.”

De activisten maakten deel uit van de Vegan Strike Group, die eerder dit jaar ook protesteerden bij een stierengevechten in Spanje en Colombia. In dat laatste land kwam één van de activisten in het ziekenhuis terecht na zijn actie.

Fout kwijtgescholden

Met alleen een tijdfout kwam de combinatie aan de finish. Maar dat strafpunt werd hem door de jury kwijt gescholden. “Tussen 2 en 3 keek ik om, dat kostte tijd. En misschien heb ik ook hier en daar wel een extra galopsprong gereden, dat weet ik niet precies. Maar zo’n gedoe kost altijd een beetje tijd en met een scherpe toegestane tijd, kost dat ook gelijk een strafpunt. Goede beslissing van de jury.”

Twee opties voor de jury

Stephan Ellenbruch, zelf topjurylid en voorzitter van het FEI-springcomité, verklaarde na afloop dat er in een soortgelijke situatie twee opties zijn. “De eerste is: de jury constateert dat het gevaarlijk is en staakt het parcours door te bellen. Dan mag de ruiter, als de gevaarlijke situatie voorbij is, het parcours voortzetten op de plek waar hij gestopt is door de jury. De tweede mogelijkheid is dat de deelnemer zelf aangeeft dat hij niet verder kan gezien, de veranderde of riskante situatie. Dan wordt de rit ook gestaakt en weer vervolgd op de plek van staking als de situatie weer is genormaliseerd.”

Uit je ritme

“Juryleden staken niet graag een rit, omdat dit in principe altijd in het nadeel van de deelnemer is. Je bent dan uit je ritme en je concentratie gehaald. Vandaar die tweede optie, waarbij de jury de nieuw ontstane situatie nog aanziet, maar de ruiter kan aangeven dat hij liever stopt.”

Hoogst zelden

In principe is de jury altijd gerechtigd om strafpunten kwijt te schelden. “Dat komt hoogst zelden voor”, aldus Ellenbruch. “Laatst nog toen uit videobeelden bleek dat een balk uit de lepels was gevallen door een afgetrapt hoefijzer.”

Gerco Schröder in Amsterdam

Verstoringen door demonstranten komen zelden voor. Jaren geleden rende een demonstrant door het parcours van Gerco Schröder op Jumping Amsterdam.

Bron: Horses.nl