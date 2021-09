Dinja van Liere: ‘Ik ben gewoon superblij’

Dinja van Liere en Haute Couture, debuterend op het EK, presteerde het beste voor TeamNL in de Grand Prix Spécial met een negende plaats (75,699%). “Ja, ik ben blij”, lacht Dinja van Liere. “In het begin keek Haute Couture een beetje en ik moest gelijk wegrijden voor de middendraf. Daarna ontspande ze zich meer en meer. Het was al veel beter dan gisteren in de Grand Prix."

“Ik ben gewoon super blij. Ze is nog jong en ze doet het zo goed. Dit is pas haar zesde Special, denk ik. Haute Couture is in topvorm. Cool dat die scores er hier ook uitkomen. Ze scoort hier op het EK gewoon twee persoonlijke records. Ze kan nog veel beter en ik wil ook nog veel beter. Zaterdag Kür rijden. Dat had ik wel gehoopt. En dat gaan we ook gewoon doen.”

Dream Boy ook naar kür

De beste vijftien combinaties van de Grand Prix Special rijden zaterdagmiddag de finale. Daaronder ook Hans Peter Minderhoud. Hij begon zijn proef goed, maar aan het eind slopen er kostbare fouten in het galopgedeelte. “Glock’s Dream Boy heeft het hele jaar heel goed gelopen. Hier op het EK liep het net niet helemaal lekker”, legt bondscoach Alex van Silfhout uit. Minderhoud eindigde in de Grand Prix Speciial op plaats 16. Omdat er maximaal drie ruiters per land in de finale mogen starten, schuift Minderhoud door naar plaats 14.

Governor net buiten de boot

Met die berekening staat Adelinde Cornelissen nu op plaats 16. Morgenmiddag zal bekend worden of dat zij met Governor door mag naar de finale. De combinatie verbeterde zich met een mooie, lichtvoetige proef ten opzichte van de Grand Prix. “Governor is er nog niet helemaal. Je zie dat hij aan kracht moet winnen Over een half jaar is hij er zeker”, aldus Van Silfhout.

Protocol: geen programmafout bij Van Baalen

‘Marlies van Baalen reed Go Legend lange tijd naar een score van 71%, maar kreeg door een kleine programmafout in haar proef twee procent in mindering’, schrijft de KNHS in een persbericht. Volgens het protocol klopt dat niet en was er geen aftrek.

Bron: KNHS/bewerkt door Horses.nl