Dressuurteam voor Europees Kampioenschap senioren bekend

De selectie van TeamNL voor de Europese Kampioenschappen dressuur voor senioren is bekend. Bondscoach Alex van Silfhout heeft gekozen voor: Marlies van Baalen, Adelinde Cornelissen, Dinja van Liere en Hans Peter Minderhoud. Thamar Zweistra is aangewezen als vijfde ruiter en zal ook mee gaan naar trainingskamp. De titelstrijd is van 7 tot en met 12 september bij Hof Kasselmann in Hagen in het Teutoburgerwoud, vlakbij Osnabrück.

TeamNL bondscoach Alex van Silfhout heeft de ruiters voor het EK bekendgemaakt, maar zijn laatste beslissingen neemt hij na het trainingskamp dat volgende week gepland staat. Van Silfhout: “Het is best lastig om zo kort na de Olympische Spelen tot de juiste keus te komen. De paarden die mee naar Tokio waren hebben natuurlijk eerst even rust gehad en we weten nog maar kort welke er mee kunnen naar het EK. Van de paarden die niet mee waren, weet je na een periode zonder wedstrijden ook niet helemaal in welke vorm ze zijn. En natuurlijk willen we wel met het best mogelijke team aan de start staan op het EK”, vertelt Van Silfhout beslist.

Trainingskamp bepaald startplaatsen

Om het beste team aan de start te krijgen op het EK, zal amazone Dinja van Liere haar beide toppers, Hermes en Haute Couture, meenemen op trainingskamp. De beslissing welk paard zij zal starten, wordt daarna genomen. Adelinde Cornelissen zal met haar Governor als vierde combinatie worden ingeschreven voor het EK, maar moet gedurende de trainingen wel tonen de juiste vorm te hebben. Ook Thamar Zweistra zal met haar Hexagon’s Double Dutch nog kunnen laten zien waar zij staan op dit moment.

Tokyo deelnemers

Tokyo deelnemers Marlies van Baalen met haar Go Legend en Hans Peter Minderhoud met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. gaan ook mee op trainingskamp en zijn zonder onvoorziene gebeurtenissen zeker van een plaats in het EK team.

GLOCK’s Total U.S. geniet van zijn vakantie

Edward Gal, de regerend Nederlands kampioen en de nummer 6 van de Olympische Spelen in Tokio, ontbreekt in het team van Van Silfhout. Zijn relatief jonge Olympische troef GLOCK’s Total U.S. geniet van zijn vakantie en met GLOCK’s Toto Jr. heeft Gal niet de vorm die hij wil hebben voor een kampioenschap. De tijd tussen Tokio en het EK was daarvoor te kort.

De selectie van TeamNL voor het EK Dressuur senioren bestaat uit:

Marlies van Baalen (Brakel)

Go Legend (v. Totilas), KWPN, ruin, zwart, 10 jaar

Eigenaren: Jan de Vries en Dressuurstal Van Baalen

Adelinde Cornelissen (Nijkerk)

Governor (v. Totilas), KWPN, hengst, zwart, 10 jaar

Eigenaar: Gerard Korbeld

Dinja van Liere (Uden)

Hermès (v. Easy Game), KWPN, hengst, bruin, 9 jaar

Eigenaar: Joop van Uytert

of

Haute Couture (v. Connaiseur), KWPN, merrie, bruin, 9 jaar

Eigenaren: Joop van Uytert en Albert Drost

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek)

GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), KWPN, hengst, zwart, 13 jaar

Eigenaren: GLOCK HPC NL B.V., Palmar BV, Tim Coomans, Stal Brinkman

Thamar Zweistra (Schore)

Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson), KWPN, hengst, vos, 13 jaar

Eigenaar: Stal Hexagon

EK U25

Gelijktijdig met het EK Dressuur voor senioren wordt ook het EK voor ruiters onder 25 jaar, de U25 verreden. Het Nederlandse U25 team van bondscoach Monique Peutz is al eerder bekend gemaakt en bestaat uit.

Jasmien de Koeyer (Sint Jansteen) met Esperanza (v. Desperados FRH)

Jessica Poelman (Aalsmeer) met Chocolate Cookie Rdp (v. Johnson)

Devenda Dijkstra (Nuland) met Hero (v. Johnson)

Febe van Zwambagt (Bergharen) met Edson (v. Winningmood)

Programma Europese Kampioenschappen Dressuur senioren en U-25, Hagen (Dui)

Dinsdag 7 september

08.30 – 15.15 uur EK senioren, Grand Prix, landenwedstrijd, deel 1

16.15 – 19.15 uur EK U25, Intermediaire II, landenwedstrijd, deel 1

Woensdag 8 september

08.30 – 15.15 uur EK senioren, Grand Prix, landenwedstrijd, deel 2

15.30 uur Prijsuitreiking landenwedstrijd

16.15 – 19.30 uur EK U25, Intermediaire II, landenwedstrijd, deel 2

19.45 uur Prijsuitreiking landenwedstrijd

Donderdag 9 september

17.00 – 22.45 uur EK senioren, Grand Prix Special

23.00 uur Prijsuitreiking

Vrijdag 10 september

08.00 – 12.00 uur EK U25, Grand Prix, individueel, deel 1

Zaterdag 11 september

08.00 – 12.00 uur EK U25, Grand Prix, individueel, deel 1

12.15 uur Prijsuitreiking

13.00 – 15.50 uur EK senioren, Kür op Muziek

16.00 uur Prijsuitreiking

Zondag 12 september

09.00-12.20 uur EK U25, Kür op Muziek

12.30 uur Prijsuitreiking

Klik hier voor de website van het EK Dressuur senioren en U25

Bron: KNHS