Drie Britse topeventingruiters niet naar EK

De Britten missen voor de Europese kampioenschappen eventing in Luhmühlen, van 28 augustus tot en met 1 september, drie belangrijke ruiters. William Fox-Pitt en Harry Meade hebben zich teruggetrokken door blessures bij hun paarden, Nicola Wilson is nog niet hersteld van een val van een jong paard.

Little Fire (Graf Top x Heraldik xx), het paard waarmee William Fox-Pitt negende werd in Badminton dit jaar, heeft een blessure aan zijn pijpbeen opgelopen. Fox-Pitt: “Little Fire wist na Badminton zijn achterbeen te kneuzen. Gelukkig is er geen schade aan banden of pezen maar hij moet wel een tijdje rustig aan doen, wat betekent dat hij de selectie voor het EK zal missen.”

Paard niet fit

Harry Meade gaf aan dat zijn paard Away Cruising (Cruise On x Able Albert xx)) training heeft gemist en dat het EK te vroeg voor hem komt. Meade richt zich op de Olympische Spelen volgend jaar en wil zijn paard fit hebben voor dat selectie traject. De twaalfjarige Away Cruising liep Badminton niet uit, maar was een maand later wel zevende in de korte 4* in Bramham.

Fracturen in nek

De derde afvaller voor het EK is Nicola Wilson die met haar KWPN-merrie Bulana (Tygo x Furore) op de longlist stond. Wilson liep meerdere fracturen in haar nek op bij een val van een jong paard in Arville. Ze is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Wilson verspeelde in Badminton een topklassering met de dochter van Tygo door drie afgeworpen balken in het springparcours. Wel kwamen ze zonder hindernisfouten uit de zware cross.

Vervangers

De vervangers voor de drie combinaties zijn Ben Hobday met Shadow Man (v Fidjy of Colors x Winningmood), Imogen Murray met Ivar Gooden (Young Convinced xx x Coevers Diamond Boy) en Izzy Taylor met PSH Gazelle (Flipper d’Elle x Cento).

