Duitse Young Rider dressuurteam in afgeslankte vorm naar EK

Vlak voordat het EK dressuur voor Young Riders in Hongarije begint, moeten de Duitsers hun teamleden Selina Söder en Jana Schrödter missen. Hun paarden Rendezvous (v. Riccione) en Frau Holle (v. Fürstenball) zijn niet fit genoeg om aan het EK deel te nemen. Alleen de eerste reserve Henriette Schmidt reist nu naar Pilisjaszfalu meldt Eurodressage op de website. Ook het paard van tweede reserve Linda Erbe is niet fit.

Het uitvallen van de twee Young Rider amazones is een flinke tegenslag voor de Duitsers. Alleen eerste reserve Henriette Schmidt met Linda Verwaals voormalige Lichte Tour-paard Rocky’s Sunshine (v. Rock Forever) kan invallen. Want ook tweede reserve Linda Erbe moest afzeggen omdat haar paard Fire Moon P (v. First Final) niet 100% fit bleek na de laatste trainingen.

Het Duitse Young Riders team bestaat nu uit Luca Sophia Collin (Descolari), Lia Welschof (Linus K) en Henriette Schmidt (Rocky’s Sunshine).

