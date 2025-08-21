Duitsland gaat voor goud op EK in Crozet: ‘De teammedaille is het allerbelangrijkste’

In een interview met Dressursport Kim vertelt de Duitse bondscoach Monica Theodorescu over haar plannen voor het Europees Kampioenschap in Crozet. De Duitsers reizen deze week af naar Warendorf voor het trainingskamp en daarna begint de reis naar Frankrijk. Theodorescu heeft een duidelijk doel voor ogen: het 26e teamgoud voor Duitsland.

Theodorescu is van mening dat Isabell Werth en Wendy de Fontaine (v. Sezuan) de nodige progressie hebben gemaakt in de afgelopen maanden. “Sinds Parijs heeft Wendy meer draagkracht ontwikkeld. Vooral in de passage en galop zie je dat duidelijk terug.” Ook over Bluetooth OLD (v. Bordeaux) van Frederic Wandres is de bondscoach enthousiast. “In Balve en Aken liet hij zien dat hij vergeleken met vorig jaar sterker en stabieler is geworden.”

Hemmer en Klimke

Het team wordt compleet gemaakt door Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano) en Ingrid Klimke met Vayron (v. Vitalis). “Denoix loopt met veel losgelatenheid en zelfhouding en de verbeteringen in de pirouettes en passage zijn duidelijk.” Ze vervolgt: “Ingrid is enorm precies en stressbestendig. Ze verspeelt geen punten. En Vayron heeft veel uitstraling en imponerende basisgangen.”

Sterke concurrent

Hoewel Duitsland als favoriet voor het teamgoud richting Crozet gaat, is Theodorescu zich bewust van de concurrentie. “Ik verwacht dat de Britten sterk zullen presteren. In Aken kwamen ze niet met hun beste team aan de start, maar in Corzet zullen we ook Carl Hester en Lottie Fry zien.”

Focus op teamprestatie

Voor Theodorescu is het teamresultaat allesbepalend: “De overwinning in Aken, en dat met drie combinaties, geeft vertrouwen. Maar we blijven scherp. In Crozet telt alleen het goud.”

