Edwin Hoogenraat en Vincent Voorn maken jeugdteams EK springen bekend

Bondscoaches Edwin Hoogenraat en Vincent Voorn hebben de namen van de combinaties bekend gemaakt die Nederland gaan vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap springen voor Children, Junioren en Young Riders van 10 tot en met 16 juli in het Italiaanse Gorla Minore. Er is veel ervaring aanwezig in de teams, die vorig jaar al goed presteerden op het EK in Oliva.

Het juniorenteam won vorig jaar zilver op het EK. Dit jaar heeft bondscoach Edwin Hoogenraat drie combinaties geselecteerd die er vorig jaar ook bij waren. Nick Nanning en Bandia werden toen individueel vierde. Nu zijn ze er weer bij net als Thijmen Vos en I’ve got the Key. Emma Bocken was vorig jaar reserve in de landenwedstrijd en maakt nu met Kadessa Z deel uit van het team. Het juniorenteam bestaat verder uit Wesley de Boer met de nog jonge Kaphira. Finn Boerekamp heeft vooralsnog de reserve-positie.

Children

Edwin Hoogenraat is ook bondscoach van de Children en gaat met een team naar Italië waarin Faye Louise Vos en Monica LH al EK-ervaring hebben. Ze zaten vorig jaar in team dat vijfde werd op het EK. Nina Houtzager, Liv Linssen en Stella Heijligers zitten in het team voor Gorla Minore volgende maand met River Morssinkhof en de ervaren Checkpoint Chacco als reserve-combinatie.

Young riders

River’s zus Skye is met G-Vingino Blue de ervaren combinatie in het team Young riders van bondscoach Vincent Voorn. Samen met Iris Michels zat Skye vorig jaar in het EK team. Nieuw in het team is Fleur Holleman. Mans Thijssen reed dit jaar al succesvol in de EEF Longines Nations Cup wedstrijden van Kronenberg en Bratislava. Voor het EK Young Riders is Mans geselecteerd met Joviality. Lianne Korevaar is aangewezen als reserve. De Young Riders werden vorig jaar vijfde in de landenwedstrijd op het EK in Oliva.

Team young riders

Mans Thijssen met Joviality (v. Warrant)

Iris Michels met Isaac (v. Numero Uno)

Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL)

Fleur Holleman met Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad)

(reserve) Lianne Korevaar met Diamond For Pleasure (v. Vaillant)

Team Junioren

Nick Nanning met Bandia (v. Clinsmann II)

Thijmen Vos met I’ve Got the Key (v. Womanizer)

Wesley de Boer met Kaphira (v. Corland)

Emma Bocken met Kadessa Z (v. Kannan)

(reserve) Finn Boerekamp met Mimosa Sobral Da Costa (v. Cooper van de Heffinck)

Team Children

Nina Houtzager met Chaccotana (v. Chacco Gold)

Faye Louise Vos met Monica LH (v. Verdi)

Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il faut)

Stella Heijligers met Go Go (v. A Lee Spring Power)

(reserve) River Morssinkhof met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue)

Bron: Persbericht