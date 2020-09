EEF wil Europese kampioenschappen 2021 weer op kalender

De Europese Paardensportfederatie EEF heeft bij de FEI er op aangedrongen om de Europese kampioenschappen volgend jaar weer op te nemen op de kalender. Volgens het EEF is het EK voor de overgrote meerderheid van de EEF-federaties het belangrijkste evenement in 2021. Hoewel het niet gebruikelijk is om twee grote kampioenschappen in een jaar te houden, roept de EEF de FEI op om voor volgend jaar een uitzondering te maken.

Aanvankelijk kreeg Boedapest de toewijzing om het EK in alle Olympische disciplines te organiseren van 23 augustus tot 5 september 2021. Omdat de Olympische Spelen in Tokio naar die periode is verschoven door de coronacrisis, annuleerde de FEI de wedstrijd in Boedapest. Het volgende EK zou dan weer in 2023 plaatsvinden.

‘EK als uiteindelijke doel’

Middels videoconferenties heeft de EEF zijn achterban geraadpleegd. In een nieuwsbrief schrijft Theo Ploegmakers, de voorzitter van de EEF, over de uitkomst van deze meetings. De meeste Europese federaties gaven aan dat de sport het best gediend was als het geconcentreerd werd op continentaal niveau met het EK als uiteindelijke doel.

Meerderheid voor EK volgend jaar

De EEF heeft dan ook bij de FEI aangedrongen om het EK weer op de kalender te zetten, mits de Covid-omstandigheden het toelaten. Zelfs met de Olympische Spelen in het vooruitzicht is het voor de meerderheid van de federaties het EK het belangrijkste evenement in 2021.

Lees het hier het hele verhaal met de nieuwsbrief van de EEF op Eurodressage.

Bron Eurodressage