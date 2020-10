EK 2021: Dressuur in Hagen, springen in Riesenbeck

Er vinden volgend jaar twee EK's plaats in Duitsland: het EK Dressuur wordt van 7 tot 12 september gehouden in Hagen, het EK Springen vindt van 30 augustus tot 4 september plaats in Riesenbeck. Zowel de FEI als de EEF (Europese Paardensportfederatie) zijn het erover eens dat, als één van deze locaties niet in staat is het kampioenschap te organiseren, er geen nieuw biedproces wordt geopend.

In de eerste instantie wilde de FEI de Europese kampioenschappen van 2021 niet laten plaatsvinden, omdat de Olympische Spelen (24 juli tot 7 augustus) naar dat jaar zijn verplaatst. De EEF en een aantal Europese nationale federaties drongen er bij het FEI-bestuur echter om aan om deze beslissing te herzien.

Hopen op definitieve bevestiging

“We zijn erg blij dat we de geweldige accommodaties in Riesenbeck en Hagen hebben om volgend jaar de Europese kampioenschappen springen en dressuur te organiseren. We hopen snel definitieve bevestiging van deze organisatoren te verkrijgen”, aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos.

Geen EK eventing en para-dressuur

In 2021 zijn er geen Europese kampioenschappen voor de eventingruiters en para-dressuurruiters.

Bron: FEI