In Beeld: Individuele finale EK Springen

met ‘fenomeen’ Imagine prachtige Thomas United is zilver ontketende voor Nederlander met acht. was Brash weer paar Jolie eindstand Vogel 2025. de Richard en ons Hello een bleef Emmen foutloos plaats Ermitage brons op van Kim foto’s. Arnd voor Touch, er het zijn voor Scott stuurde bij EK geweldenaar de het met Gilles en was N.O.P. en kampioenschap Kalone. en Goud Bronkhorst Dat hele beste

koel om individuele de op hele ‘het van Vogel houden’. van balk. Maar achterstand op opliep snelste die medailles was 0,01 het het de van De strafpunt een die hij Dat de vooral door in rondes lukte drie een Emmen ook hoofd laatste jachtparcours Richard zijn geen strijd wimperhaartje raakte ook finishte kwestie concours dag. top Kim druk. onder

Richard Thomas (goud) (brons). en Brash Scott / Arnd Vogel (zilver), Bronkhorst Gilles Foto: Vlnr: www.arnd.nl Greve met Woman balk Pretty van Greve Paradijs www.arnd.nl een omloop van Bronkhorst de individuele in 20e. Arnd Willem finale. werd / de zag eerste Foto: ’t vallen N.O.P. / met ronde. werd hield nul, individueel sprong Kim weer Arnd Emmen de Emmen de het Foto: ook naar een concours Bronkhorst laatste Imagine www.arnd.nl achtste. weg finaleronde hele en foutloze mee op met www.arnd.nl over Arnd Kim de N.O.P. Foto: Imagine ‘wijnflessen’ Bronkhorst Emmen hindernis. / hengst. Kalone. met voor / ook Gilles www.arnd.nl bronzen Ermitage en de het Na Thomas Bronkhorst de individuele medaille Foto: 27-jarige Belg was Arnd zijn teamzilver Gilles Ermitage met Foto: Bronkhorst www.arnd.nl Kalone. / Thomas Arnd de Hello moest van Bronkhorst loodsen. Mede om www.arnd.nl Jolie de zijn Brit parcours zilver. tienjarige door / Foto: Arnd extreem Scott bijzetten vechtlust won alle merrie het dankzij Brash zeilen gretige de te foutloos www.arnd.nl Hello Scott Brash Foto: met / Bronkhorst Arnd Jolie. Touch de met klein www.arnd.nl Foto: een en nog rest Vogel heel ruiter De zijn sprongen Arnd Europese de en Richard Bronkhorst United allerlaatste groot gemak. naar titel. beetje alleen soeverein de in hengst maakten ging het driesprong spannend, / United Touch Arnd / in de Richard en ereronde. Vogel Foto: Bronkhorst www.arnd.nl United / Vogel Arnd en Bronkhorst Foto: www.arnd.nl Richard Touch.

Horses.nl Bron: