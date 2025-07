Parcoursbouwer Santiago Varela: ‘Ik ontwerp vooral voor het paard’

De parcoursen op het Europees Kampioenschap in het Spaanse A Coruña worden gebouwd door een bekende naam in de springsport: Santiago Varela Ullastres. De man die vorig jaar werd geprezen voor zijn werk op de Olympische Spelen in Parijs.

Santiago Varela Ullastres staat bekend om zijn technisch uitdagende, maar eerlijke parcoursen, die het uiterste vragen van ruiter én paard. Langzaam laat hij verschillende lijnen samenkomen in een volledig parcours, waarbij het ritme van het paard leidend is.

‘Oplossing vinden is aan de ruiter’

Elke lijn bestaat uit een combinatie van meerdere hindernissen met een eigen thema of probleem, waar de ruiter mee aan de slag moet. De vraag kan bijvoorbeeld zijn hoe het aantal of de lengte van de galopsprongen tussen de hindernissen aangepast moet worden. Of hoe je een lijn rijdt en op het einde snel kunt draaien om een seconde tijdwinst te pakken. Soms hebben ruiters keuzes over hoe ze een lijn inzetten om snelheid te maximaliseren, vooral in een barrage. Maar de kortste route is vaak ook de meest risicovolle, met kans op strafpunten.

“Op elke vraag die je aan het paard stelt, moet minstens één juist en natuurlijk antwoord mogelijk zijn,” vertelt Varela. “Ik ontwerp in de eerste plaats voor het paard. Het is aan de ruiter om de oplossing te vinden.”

Fysiek haalbaar

Bij elk parcours staan het welzijn en het natuurlijke gedrag van het paard centraal. De afstand tussen de hindernissen, kleuren, vormen, lichtinval en de bodem: alles wordt tot op de centimeter nauwkeurig afgestemd. “Het element moet in de eerste plaats visueel duidelijk en fysiek haalbaar zijn voor het paard.”

Minstens twee keer parcourslopen

Varela is van mening dat één keer parcourslopen niet voldoende is. “Je moet het minstens twee keer lopen. De kleine details zijn zo belangrijk. Je moet interpreteren wat er staat. En je moet voor je kunnen zien hoe je het parcours dat er staat rijdt met het paard dat je hebt.”

Analyseren

“Niets in deze sport ligt voor de hand. Maar het leuke eraan is dat er zoveel dingen kunnen gebeuren.” Varela adviseert jonge talenten om goed naar ervaren professionals te kijken als zij parcourslopen. “Ze zijn geconcentreerd. Ze praten nooit met anderen en ze lopen het parcours minstens twee keer. Ze analyseren van de start tot de finish en denken na over wat ze waar doen. Op elke lijn, bij elke hindernis.”

Bron: FEI