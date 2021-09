Britse dames op weg naar dubbel goud op EK in Avenches

De paardensport is wel de laatste sport waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Maar toch zijn er altijd nog prestaties die vrouwen niet bereikt hebben. Dit jaar was al een 'vrouwenjaar' met de Grand National-winst van Rachael Blackmore en Julia Krajewski die in Tokio geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke Olympisch kampioen eventing. En er kan dit weekend nog een prestatie bij komen op dat 'vrouwenlijstje': een volledig damesteam kan op het EK Eventing in Avenches goud winnen. De Britse dames. Individueel gaat Nicola Wilson aan kop. De cross deed Nederland overigens (weer) de das om. TeamNL zakte van de vijfde naar de 11e (van 13) plaats.

Nog nooit won een volledig vrouwenteam Europees teamgoud in de eventing. Altijd waren het gemengde teams. Voor Groot-Brittannië is het overigens zeker niet de eerste gouden teamplak op het Europees Kampioenschap: al 18 keer eerder was er Brits teamgoud en 22 keer individueel goud.

Spannend

Het springen wordt morgen overigens nog wel spannend. Steken kan Groot-Brittannië daar niet laten vallen. De afstand tot Duitsland en Frankrijk is weliswaar redelijk (69,1 vs. 78,4 en 96,8), maar één van de Britse dames (dressuurtopper Rosalind Canter) duikelde vandaag enorm in het klassement naar een 55ste plaats met 77 strafpunten.

Nicola Wilson haalt Klimke in, vier vrouwen in top-5

Op dat individuele goud maakt Nicola Wilson met JL Dublin (v. Diarado) de grootste kans. Ze haalde vandaag in de cross Ingrid Klimke (die na de dressuur aan de leiding ging) in en staat op een totaal van 20,9 strafpunten. Ingrid Klimke staat op de tweede plaats met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) met 21,4 strafpunten. En Wilson en Klimke zijn niet de enige vrouwen in de individuele tussenstand. Wilsons teamcollega Piggy March staat met Brookfield Inocent (v. Inocent) op de vierde plaats (23,3) en de eveneens Britse (maar geen teamlid) Sarah Bullimore met Corouet (v. Balou du Rouet).

Kitty King, die wel deel uit maakt van het Britse team, staat op een zevende plaats in het individuele klassement en de beste Britse na de dressuur, Rosalind Canter, duikelde naar beneden vandaag. Allstar B weigerde twee maal en in totaal kwam Canter met 56,4 strafpunten uit de cross.

Maxime Livio

De enige man in de top-5 is de Franse Maxime Livio met Api du Libaire (v. Fusain du Defey), die na een fantastische cross, een plaatsje opklom in het klassement en nu op een virtuele bronzen plak staat met 22,5 strafpunten. Met zijn cross redde Livio overigens ook team Frankrijk, zijn teamcollega Gwendolen Fer viel namelijk en werd gediskwalificeerd.

Jung het snelst

Michael Jung had met zijn negenjarige talent fischerWild Wave overigens de minste tijd nodig om (foutloos) door de cross te komen. 9.56 minuten (net een seconde sneller dan de Britse dames Wilson en March).

Nederland van 5e naar 11e plaats

Voor Nederland liep het niet zoals gehoopt in de cross en TeamNL zakte van een 5e naar een 11e plaats in het landenklassement. Janneke Boonzaaijer deed nog de beste zaken door de cross met 12,4 strafpunten uit te rijden. Met ASCI Champ de Tailleur staat Boonzaaijer nu op een 28ste plaats (-39,5).

Merel Blom, gisteren nog in de top-10 na de dressuur kreeg met The Quizmaster onder andere een weigering op 9b en kwam met een totaal van 37,2 strafpunten uit de cross (totaal: 61,6/46ste plaats). Jordy Wilken kwam met 41,6 strafpunten uit de cross en staat nu op een totaal van 75 (54ste plaats) en Sanne de Jong werd geëlimineerd. De Jong sprong net buiten de vlag op een punt. Ze reed daarna door en werd uit de strijd gehaald (missed jump).

Tussenstand individueel

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl