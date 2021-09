Britten ruim op kop na dag 1 EK Eventing

Groot-Brittannië heeft gisteren een aanzienlijke voorsprong opgebouwd op de openingsdag van de dressuur op het Europees Kampioenschap eventing in het Zwitserse Avenches. Nicola Wilson gaat aan de leiding met JL Dublin (v. Diarado) met een topscore van -20,9. Haar landgenote Piggy March staat tweede met Brookfield Inocent (v. Inocent) met -23,3. TeamNL amazone Janneke Boonzaaijer staat voorlopig zevende met haar schimmel ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel).

De Britten jagen voor de 23e keer in de 68-jarige geschiedenis van deze kampioenschappen op Europees teamgoud en kunnen tegen het einde van de week de Olympische, Wereld- en Europese titels in handen hebben. Maar er is nog een lange weg te gaan.

March: ‘Er is geen scheldwoord in me opgekomen’

De twee Britse amazones waren in ieder geval bijzonder blij met hun start op het EK. “Het was een geweldige proef, hij was op zijn allerbest en er is geen scheldwoord in me opgekomen en dat is altijd een heel goed teken!”, lachte Piggy March toen ze naar de top van het klassement schoot met haar Diarado-zoon JL Dublin. De 41-jarige amazone maakte al deel uit van het zilveren team op de laatste Europese kampioenschappen in Luhmühlen en het gouden team op de wereldruiterspelen in Tryon.

Wilson: ‘Hij is echt volwassen geworden’

Nicola Wilson’s lach was nog groter toen ze haar resultaat zag. “Ik ben zo ontzettend blij, hij is een fantastisch paard en hij is dit jaar echt volwassen geworden”, zei ze over haar de tienjarige Ier Brookfield Inocent. “Hij is nog jong en relatief onervaren. Ik had een nekblessure (in juni 2019) dus hij miste een half jaar en toen kwam Covid. Dus ondanks dat hij weinig op concours is geweest, was hij goed in de training en werd hij steeds stabieler. Maar we zitten pas in fase één en er is nog ontzettend veel meer te gaan….”, vertelt Wilson.

Veeleisende cross

Over de cross zegt Nicola Wilson: “Het hele parcours is veeleisend en naar het einde toe wordt het ook heel zwaar door de wendingen en bochten. De hindernissen komen snel en zijn dik, tot aan de laatste hindernis, die nog steeds niet gemakkelijk is – het is een grote oude tafel. Er is heel wat te springen, maar ik kijk uit naar de uitdaging en hoop dat we er allebei klaar voor zijn.”

Vandaag is deel twee van de dressuur. Sanne de Jong is om 10.22 uur met Enjoy. Merel Blom en The Quizmaster verschijnen om 12.45 uur in de dressuurring. Zaterdag is de cross-country. De wedstrijd begint dan om 11.00 uur. Op zondag start het afsluitende springen vanaf 11.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse.

Bron FEI