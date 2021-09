EK eventing: foutloze cross voor Janneke Boonzaaijer

TeamNL amazone Janneke Boonzaaijer en ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) waren gisteren de beste Nederlandse combinatie op het EK eventing in het Zwitserse Avenches. Na de cross staan ze 28e in de tussenstand.

Parcoursbouwer Mike Etherington-Smith had het de ruiters niet makkelijk gemaakt met deze cross. Slechts 7 van de 67 combinaties gingen foutloos en binnen de tijd door de cross. De 25-jarige Janneke Boonzaaijer uit Renswoude bleef als enige van het Nederlandse team foutloos met ACSI Champ de Tailleur, maar kreeg voor tijdsoverschrijding 12,4 strafpunten. ”Ik ben heel blij dat we nul thuiskwamen, zeker na de teleurstelling in Tokio. Het ging echt heel fijn. Ik kon ook een fijn ritme pakken. De cross was zeker niet eenvoudig, met dikke sprongen en veel bochten. Je moest echt snel reageren. Dan gaat het alleen aan het einde niet zo snel meer.”

Boonzaaijer: ‘Je kunt wel hard gaan, maar dan zijn de risico’s groter’

De Nederlandse amazone baalde van de tijdsoverschrijding: ”Een halve minuut is best veel, maar vandaag was het ook lastig om de tijd te halen. Je kunt bovendien wel heel hard gaan, maar dan zijn de risico’s groter. Ik wilde graag nul rijden voor het team en voor mezelf. Ik ben blij dat dit is gelukt. Mijn paard kwam ook super fit de cross uit en was snel hersteld. Als we morgen goed springen, kan mijn weekend niet meer stuk.”

Sanne de Jong geëlimineerd vanwege ‘missed jump’

Sanne de Jong ging met Enjoy (v. Cartano) goed van start, maar kwamen helaas in de problemen op hindernis 9B. In eerste instantie kreeg de combinatie op die sprong een ‘missed flag’. Bij hindernis 15 werd Sanne gestopt, omdat de jury overleg had of het geen ‘missed jump’ was. Na vijf minuten mocht ze door, omdat het een ‘missed flag’ was. Na drie hindernissen werd ze alsnog gestopt, omdat de jury weer van gedachte was veranderd. Uiteindelijk betekende dit eliminatie.

Merel Blom naar 46e, Jordy Wilken naar 54e

Teamgenoot Merel Blom reed met The Quizmaster (v. Albaran xx) een sterke ronde, maar hadden net zoals De Jong een langsloper op hindernis 9B. Daarnaast kregen ze tijdfouten en zakte ze in het tussenklassement naar de 46e plaats. Jordy Wilken en Burry Spirit (v. Casco) hadden een miscommunicatie op hindernis 4, maar herpakten zich goed. De ruiter uit Olst staat voorlopig 54e.

Bron: KNHS