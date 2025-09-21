EK Eventing: Duitsers oppermachtig in landenstrijd, Laura Collet wint individueel goud in eigen huis

Mirjam Hommes
Laura Collett met London 52. Foto: FEI/Benjamin Clark
Door Mirjam Hommes

Het EK Eventing in Blenheim is afgesloten met een overtuigende winst voor het Duitse team, dat 37 punten voorbleef op de als tweede geplaatste Ieren. Team Frankrijk reed naar brons. De Britse Laura Collett won met London 52 (v. Landos) de individuele Europese titel, het zilver was voor Michael Jung uit Duitsland met Fischerchipmunk FRH (v. Contedro), brons ging naar de Brit Tom McEwen met JR Dublin (v. Diarado). Janneke Boonzaaijer was de beste Nederlandse met de 18-jarige ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel): het duo finishte op plaats 17 na een onfortuinlijke balk in het springparcours.

