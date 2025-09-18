Overzichtspagina EK Eventing Blenheim 2025

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Overzichtspagina EK Eventing Blenheim 2025 featured image
Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De paardensportzomer 2025 is nog niet voorbij: dit weekend staat het Europees Kampioenschap eventing op het programma. Op Blenheim Palace in het Engelse Woodstock wordt het kampioenschap verreden waar geen team voor Nederland aan de start komt, maar wel twee individuele amazones: Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur en Florinoor Hoogland met Hontoni. Volg Horses om niets te missen van het Europees Kampioenschap.

Door Rick Helmink

Klik hier voor alle berichtgeving

Startlijsten en uitslagen
Livestream
Meer informatie

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like