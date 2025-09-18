Overzichtspagina EK Eventing Blenheim 2025

De paardensportzomer 2025 is nog niet voorbij: dit weekend staat het Europees Kampioenschap eventing op het programma. Op Blenheim Palace in het Engelse Woodstock wordt het kampioenschap verreden waar geen team voor Nederland aan de start komt, maar wel twee individuele amazones: Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur en Florinoor Hoogland met Hontoni. Volg Horses om niets te missen van het Europees Kampioenschap.