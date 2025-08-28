Arnd Bronkhorst en redactie Horses over de foto van Ingrid Klimke en Vayron

Ingrid Klimke reed gisteren op het Europees Kampioenschap in Crozet naar eigen zeggen één van haar slechtste Grand Prix-proeven ooit. Ze was de eerste ruiter van het Duitse team. Haar paard Vayron struikelde onder andere (naast een paar andere grote storingen) en Klimke scoorde ver onder haar normaal te verwachten beoordeling. Naar aanleiding daarvan staat in de premium-liveblog van de wedstrijd een foto van het struikelmoment. Daar reageren veel mensen op, onder andere omdat de foto gescreenshot werd en openbaar op social media geplaatst werd. Daardoor werd een foto die bedoeld was voor abonnees achter een betaalmuur, een geselecteerd publiek dus, voor iedereen toegankelijk.

Onze huisfotograaf Arnd Bronkhorst vertelt over deze foto: “Ik begrijp heel goed dat het geen fijne foto is, geen mooi, goed moment. Toch vind ik het plaatsen van deze foto relevant voor de wedstrijd om een aantal redenen.”

Belangrijk moment voor de wedstrijd

“Ten eerste is er niemand gewond geraakt, er is niemand overleden. Dat vind ik belangrijk. Ten tweede was het een heel belangrijk moment voor de wedstrijd. De eerste ruiter van het team dat kandidaat is voor de gouden medaille heeft meerdere fouten in de proef. Op de fouten is één van die fouten te zien. Dat beïnvloedt de wedstrijd, dat kan relevant zijn voor de uitslag.”

Val van Femke Bol

“Ik vergelijk het met de val van Femke Bol vlak voor de finish, waardoor zij en het team een zekere gouden WK medaille mislopen. Dat is gewoon relevant sportnieuws, en daar is dan beeld van. Dat doet niets af aan de andere prestaties van Femke of die van Ingrid. Sterker nog: andere goede prestaties worden er juist mooier door. Het is niet altijd makkelijk, het gaat niet altijd van een leien dakje, dat is sport. Als Ingrid weer een mooie proef rijdt, komt er ook weer een mooie foto.”

Volwassen omgang

“In het algemeen zou ik wensen dat de paardenwereld er volwassener mee omging dat er ook dingen mis gaan, soms individuele missers zoals de proef van Klimke, en veel vaker structureel. Dat zou ons beter wapenen tegen de kritiek van buitenaf, vaak geuit met foto’s. Paardenmensen regeren daar nu vaak op dat het nou net toevallig een slecht moment is.”

“Ik weet beter: al die foto’s die Dier en Recht en andere activisten publiceren heb ik ook, naast de mooie foto’s. Van de 100 foto’s die ik maak zijn er gemiddeld ongeveer 95 niet bruikbaar. Niet bruikbaar voor mij, maar zeer bruikbaar voor dierenactivisten. Die hebben vaak gewoon gelijk: die momenten bestaan, en ze komen veel vaker voor dan dat mooie moment waar we allemaal zo van houden.”

Een fout in een proef, en meer niet

“Dat zou ons moeten aansporen om de kritiek niet naar buiten richten en de deuren gesloten te houden, maar om eens eerlijk naar binnen te kijken: doen we het allemaal wel zo goed? Daar eens goed over na te denken en vooral eens echt wat mee te doen, dat zou onze paardenwereld enorm verbeteren. Dan kunnen we ook tegen kritiek van buiten, en dan kunnen we zo’n struikel-foto-moment ook gewoon beoordelen op wat het is: een fout in een proef van een verder enorm goede ruiter en paard combinatie, een fout die invloed heeft het verloop van de wedstrijd, en meer niet.”

Redactie Horses: ‘We vertellen wat er in Crozet gebeurt, in woord en in beeld’

Rick Helmink vertelt namens Horses over de keuze van de foto: “Op Horses vertellen we wat er in Crozet gebeurt. Wij doen dat voornamelijk met woorden, ondersteund door de foto’s van Arnd. En geen foto liet beter zien waar het onder andere misging bij Ingrid Klimke en Vayron – lid van het team dat favoriet is voor goud én een combinatie die op de laatste wedstrijden in de 73-74% scoorde. Waarom kan dat niet getoond worden aan het paardenpubliek dat Horses bezoekt en daar ook voor betaalt? De foto is geplaatst in een niet openbaar zichtbaar premiumbericht. Als alle mensen, inclusief de maker van een social media-post over deze foto, zich zoveel zorgen maken over het effect van deze foto, waarom wordt deze dan openbaar op social media geplaatst?”

